Демократы в 25 штатах подали в суд на администрацию Трампа из-за новых правил Medicaid

Демократы в 25 штатах США и округе Колумбия подали иск против администрации президента Дональда Трампа, оспаривая новые рекомендации по требованиям к трудоустройству для участников программы Medicaid. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Иск подали генеральные прокуроры и губернаторы-демократы. Они утверждают, что временное окончательное правило, опубликованное в начале месяца Центрами по вопросам Medicare и Medicaid Services (CMS), противоречит закону, принятому в прошлом году, и создает дополнительные препятствия для людей, имеющих право на государственное медицинское страхование.

Верховный суд США запретил Трампу увольнять члена Совета ФРС Лизу Кук

По словам истцов, новые требования, в частности узкое толкование исключений для людей с серьезными заболеваниями, могут привести к тому, что часть американцев потеряет доступ к медицинской помощи. Кроме того, штаты могут столкнуться со значительными трудностями при внедрении новых правил до установленного срока.

Дополнительная административная нагрузка приведет к потере или отказу в страховом покрытии лиц, имеющих право на Medicaid. Люди с инвалидностью, пациенты, проходящие лечение рака, или те, кто борется с другим серьезным или сложным заболеванием, не должны рисковать потерять помощь, которая помогает им поддерживать здоровье – говорится в иске.

Администрация Трампа ранее заявляла, что новые правила призваны уменьшить неэффективное использование государственных средств и сохранить льготы для тех, кто больше всего в них нуждается. Представители Министерства здравоохранения и социальных служб США и CMS пока не прокомментировали иск.

Согласно новым правилам, с 1 января участники расширенной программы Medicaid в возрасте от 19 до 64 лет должны будут подтвердить, что работают или выполняют общественные работы не менее 80 часов в месяц или учатся не менее половины этого времени. Исключения предусмотрены, в частности, для людей, признанных медицински нетрудоспособными, а также для участников программ лечения зависимостей.

"Вот так неудачник": Байден назвал Трампа некомпетентным нарциссом и коррупционером