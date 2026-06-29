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Верховный суд США запретил Трампу увольнять члена Совета ФРС Лизу Кук

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Верховный суд США признал неконституционным решение Трампа об увольнении Лизы Кук из Совета ФРС. Трамп пригрозил принять ответные меры после этого решения.

Верховный суд США запретил Трампу увольнять члена Совета ФРС Лизу Кук

Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп не имеет права уволить Лизу Кук из состава Совета управляющих Федеральной резервной системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Суд признал, что решение Трампа об увольнении Кук является неконституционным. Таким образом, она продолжит выполнять свои обязанности в Федеральной резервной системе.

В августе 2025 года Трамп заявил о намерении уволить Кук, обвинив ее в вероятном ипотечном мошенничестве. Однако федеральный окружной суд в Вашингтоне заблокировал это решение из-за недостаточности доказательств, а впоследствии Верховный суд разрешил ей оставаться на должности до окончательного рассмотрения дела.

Верховный суд США проверит законность вмешательства Трампа в работу ФРС18.01.26, 04:26 • 6027 просмотров

Кук с самого начала отрицала все обвинения и настаивала, что президент не имеет законных полномочий увольнять членов Совета управляющих ФРС.

Трамп пригрозил ответными мерами после решения суда

После объявления вердикта Лиза Кук заявила, что решение Верховного суда укрепляет независимость Федеральной резервной системы от политического вмешательства.

В то же время Дональд Трамп резко раскритиковал постановление суда и пригрозил принять ответные меры.

Мы примем немедленные меры, чтобы помешать лицу, совершившему насилие, принимать жизненно важные решения относительно благополучия Соединенных Штатов

– написал он в своей соцсети Truth Social.

Как отмечают американские СМИ, это первый случай в истории США, когда президент пытался уволить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы, которая была создана Конгрессом еще в 1913 году.

Верховный суд США выразил скептицизм по поводу попытки Трампа уволить чиновницу ФРС22.01.26, 04:08 • 4085 просмотров

Степан Гафтко

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