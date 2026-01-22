$43.180.08
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 11501 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 17984 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 28618 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 20360 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 33251 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 35779 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20895 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21792 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12 • 39612 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Верховный суд США выразил скептицизм по поводу попытки Трампа уволить чиновницу ФРС

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Судьи Верховного суда США поставили под сомнение законность попыток Дональда Трампа отстранить от должности члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук. Это первый случай попытки президента уволить чиновника центрального банка с 1913 года.

Верховный суд США выразил скептицизм по поводу попытки Трампа уволить чиновницу ФРС

Судьи Верховного суда США на заседании в среду поставили под сомнение законность попыток президента Дональда Трампа отстранить от должности члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Споры длились около двух часов, в течение которых представители как консервативного, так и либерального крыла суда демонстрировали нежелание отменять предыдущий судебный запрет на увольнение Кук до завершения рассмотрения дела по существу. Это первый случай с момента основания ФРС в 1913 году, когда президент США пытается принудительно отстранить должностное лицо центрального банка.

Обеспокоенность судей по поводу независимости центрального банка

Судьи выразили серьезную обеспокоенность тем, что поддержка позиции администрации Трампа может разрушить политическую независимость ФРС.

Трамп против ФРС: рынки в панике после попытки увольнения главы центробанка26.08.25, 17:10 • 6211 просмотров

Консервативный судья Бретт Кавано подчеркнул, что отсутствие судебного пересмотра и четких процедур защиты должностного лица позволит президенту использовать любые несущественные или старые обвинения как повод для увольнения. По мнению судей, это создаст опасный прецедент, где граница для отстранения руководства ФРС станет слишком низкой, что негативно повлияет на стабильность экономики США.

Процедурные вопросы и обвинения против Лизы Кук

Во время слушаний судьи давили на генерального солиситора США Джона Зауэра, требуя объяснений, почему Лизе Кук не предоставили возможности официально ответить на обвинения в ипотечном мошенничестве, которые Трамп использовал как основание для ее отстранения. Сама Кук категорически отрицает эти обвинения. Суд сосредоточился на обсуждении того, что именно согласно федеральному закону может считаться законным "основанием" для увольнения и какие процедуры должны обеспечить справедливое рассмотрение дела, чтобы избежать произвольных политических решений в финансовой сфере. 

Верховный суд США проверит законность вмешательства Трампа в работу ФРС18.01.26, 04:26 • 5600 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Недвижимость
Государственный бюджет
Федеральная резервная система
Верховный суд Соединенных Штатов
Дональд Трамп
Соединённые Штаты