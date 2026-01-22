Верховный суд США выразил скептицизм по поводу попытки Трампа уволить чиновницу ФРС

Судьи Верховного суда США на заседании в среду поставили под сомнение законность попыток президента Дональда Трампа отстранить от должности члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Споры длились около двух часов, в течение которых представители как консервативного, так и либерального крыла суда демонстрировали нежелание отменять предыдущий судебный запрет на увольнение Кук до завершения рассмотрения дела по существу. Это первый случай с момента основания ФРС в 1913 году, когда президент США пытается принудительно отстранить должностное лицо центрального банка.

Обеспокоенность судей по поводу независимости центрального банка

Судьи выразили серьезную обеспокоенность тем, что поддержка позиции администрации Трампа может разрушить политическую независимость ФРС.

Консервативный судья Бретт Кавано подчеркнул, что отсутствие судебного пересмотра и четких процедур защиты должностного лица позволит президенту использовать любые несущественные или старые обвинения как повод для увольнения. По мнению судей, это создаст опасный прецедент, где граница для отстранения руководства ФРС станет слишком низкой, что негативно повлияет на стабильность экономики США.

Процедурные вопросы и обвинения против Лизы Кук

Во время слушаний судьи давили на генерального солиситора США Джона Зауэра, требуя объяснений, почему Лизе Кук не предоставили возможности официально ответить на обвинения в ипотечном мошенничестве, которые Трамп использовал как основание для ее отстранения. Сама Кук категорически отрицает эти обвинения. Суд сосредоточился на обсуждении того, что именно согласно федеральному закону может считаться законным "основанием" для увольнения и какие процедуры должны обеспечить справедливое рассмотрение дела, чтобы избежать произвольных политических решений в финансовой сфере.

