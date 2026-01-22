$43.180.08
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 11579 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 18047 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 28715 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 20396 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 33316 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 35824 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20912 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21802 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини
20 січня, 20:12 • 39622 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Верховний суд США висловив скептицизм щодо спроби Трампа звільнити посадовицю ФРС

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Судді Верховного суду США поставили під сумнів законність спроб Дональда Трампа усунути з посади членкиню Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізу Кук. Це перший випадок спроби президента звільнити посадовця центрального банку з 1913 року.

Верховний суд США висловив скептицизм щодо спроби Трампа звільнити посадовицю ФРС

Судді Верховного суду США під час засідання у середу поставили під сумнів законність спроб президента Дональда Трампа усунути з посади членкиню Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізу Кук. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Суперечки тривали близько двох годин, протягом яких представники як консервативного, так і ліберального крила суду демонстрували небажання скасовувати попередню судову заборону на звільнення Кук до завершення розгляду справи по суті. Це перший випадок з моменту заснування ФРС у 1913 році, коли президент США намагається примусово усунути посадовця центрального банку.

Занепокоєння суддів щодо незалежності центрального банку

Судді висловили серйозну стурбованість тим, що підтримка позиції адміністрації Трампа може зруйнувати політичну незалежність ФРС.

Трамп проти ФРС: ринки в паніці після спроби звільнення голови центробанку26.08.25, 17:10 • 6211 переглядiв

Консервативний суддя Бретт Кавано підкреслив, що відсутність судового перегляду та чітких процедур захисту посадовця дозволить президенту використовувати будь–які несуттєві або старі звинувачення як привід для звільнення. На думку суддів, це створить небезпечний прецедент, де межа для усунення керівництва ФРС стане занадто низькою, що негативно вплине на стабільність економіки США.

Процедурні питання та звинувачення проти Лізи Кук

Під час слухань судді тиснули на генерального соліситора США Джона Зауера, вимагаючи пояснень, чому Лізі Кук не надали можливості офіційно відповісти на звинувачення в іпотечному шахрайстві, які Трамп використав як підставу для її відсторонення. Сама Кук категорично заперечує ці закиди. Суд зосередився на обговоренні того, що саме згідно з федеральним законом може вважатися законною "підставою" для звільнення та які процедури мають забезпечити справедливий розгляд справи, щоб уникнути довільних політичних рішень у фінансовій сфері. 

Верховний суд США перевірить законність втручання Трампа у роботу ФРС18.01.26, 04:26 • 5600 переглядiв

Степан Гафтко

