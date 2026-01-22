Верховний суд США висловив скептицизм щодо спроби Трампа звільнити посадовицю ФРС

Судді Верховного суду США під час засідання у середу поставили під сумнів законність спроб президента Дональда Трампа усунути з посади членкиню Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізу Кук. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Суперечки тривали близько двох годин, протягом яких представники як консервативного, так і ліберального крила суду демонстрували небажання скасовувати попередню судову заборону на звільнення Кук до завершення розгляду справи по суті. Це перший випадок з моменту заснування ФРС у 1913 році, коли президент США намагається примусово усунути посадовця центрального банку.

Занепокоєння суддів щодо незалежності центрального банку

Судді висловили серйозну стурбованість тим, що підтримка позиції адміністрації Трампа може зруйнувати політичну незалежність ФРС.

Трамп проти ФРС: ринки в паніці після спроби звільнення голови центробанку

Консервативний суддя Бретт Кавано підкреслив, що відсутність судового перегляду та чітких процедур захисту посадовця дозволить президенту використовувати будь–які несуттєві або старі звинувачення як привід для звільнення. На думку суддів, це створить небезпечний прецедент, де межа для усунення керівництва ФРС стане занадто низькою, що негативно вплине на стабільність економіки США.

Процедурні питання та звинувачення проти Лізи Кук

Під час слухань судді тиснули на генерального соліситора США Джона Зауера, вимагаючи пояснень, чому Лізі Кук не надали можливості офіційно відповісти на звинувачення в іпотечному шахрайстві, які Трамп використав як підставу для її відсторонення. Сама Кук категорично заперечує ці закиди. Суд зосередився на обговоренні того, що саме згідно з федеральним законом може вважатися законною "підставою" для звільнення та які процедури мають забезпечити справедливий розгляд справи, щоб уникнути довільних політичних рішень у фінансовій сфері.

Верховний суд США перевірить законність втручання Трампа у роботу ФРС