Трамп проти ФРС: ринки в паніці після спроби звільнення голови центробанку

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Рішення Дональда Трампа звільнити керівницю ФРС Лізу Кук спровокувало падіння на ринку облігацій США. Інвестори побоюються підриву довіри до фінансових інститутів та прискорення інфляції.

Трамп проти ФРС: ринки в паніці після спроби звільнення голови центробанку

Через те що американський президент Дональд Трамп вирішив усунути від виконання обов'язків керівницю Федеральної резервної системи Лізу Кук на ринку довгострокових облігацій почалась паніка, що спричинила хвилю продажів. Інвестори також почали боятися, що атака на незалежність ФРС може підірвати довіру до фінансових інститутів Америки, а також пришвидшити інфляцію.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, пише УНН.

Деталі

На американському ринку у вівторок різко зросли продажі державних довгострокових облігацій. Сталося це після того коли Дональд Трамп звільнив Лізу Кук яка була головою ФРС. ЇЇ звинуватили в "іпотечному шахрайстві" але економісти називають цей крок політичним втручанням у роботу Центрального банку. Розрив між короткостроковими і довгостроковими казначейськими паперами і їх дохідністю сягнув майже трирічного максимуму, а це понад 1,2 відсоткового пункту.

Долар відреагував падінням на 0,3% щодо основних світових валют, а дворічні облігації втратили у дохідності до 3,7%. Водночас прибутковість 30-річних паперів піднімалася до 4,91%, демонструючи відтік інвесторів із довгострокових активів.

Економісти попереджають, що незалежність ФРС опинилася під загрозою. 

Люди платять високу ціну через вищу інфляцію та ставки, коли політики підривають автономію центробанку

– заявила головна економістка ING Маріке Блом.

На Волл-стріт також зафіксували занепокоєння. Goldman Sachs назвав ринкову реакцію "симптомом відмови від ризику в американських активах". Інші інвестори наголосили, що будь-яке втручання у роботу ФРС підвищує так звану "премію за ризик" і робить довгостроковий борг США дорожчим.

Критика лунає й з боку політиків. Сенаторка-демократка Елізабет Воррен назвала дії Трампа "авторитарним захопленням влади", а юристи нагадують, що Білий дім ще має довести законність звільнення Кук у суді.

Аналітики Deutsche Bank попереджають про небезпечну тенденцію – "фіскальне домінування", коли центральні банки змушені підлаштовуватися під політичні потреби уряду з обслуговування боргів, а не під економічні реалії.

Те, що ринок не демонструє більшої стурбованості, дивує нас ще більше.  Інвестори занадто самовдоволені щодо ризику втрати незалежності ФРС

– заявив стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос.

Нагадаємо

Ціна золота на азійських торгах зросла до двотижневого максимуму. Це сталося на тлі падіння долара та конфлікту між Дональдом Трампом і Федеральною резервною системою США.

Степан Гафтко

Новини СвітуФінанси
Долар США
Федеральна резервна система
Deutsche Bank
Financial Times
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки