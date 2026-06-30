50 депутатов Европарламента призвали ФИФА расследовать вручение Трампу Премии мира – Politico

Пятьдесят депутатов Европейского парламента призвали ФИФА начать этическое расследование в отношении президента организации Джанни Инфантино из-за вручения первой Премии мира ФИФА президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В письме, оказавшемся в распоряжении издания, евродепутаты поддержали жалобу правозащитной организации FairSquare. Они просят комитет по этике ФИФА проверить решение об учреждении ежегодной Премии мира ФИФА и её последующее присуждение Дональду Трампу.

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Автор письма, депутат Европарламента Барри Эндрюс, заявил, что действия президента ФИФА могут поставить под сомнение политическую нейтральность организации.

Чемпионат мира должен объединить мир. Когда президент ФИФА Инфантино отдаёт предпочтение одному президенту перед другим, это ставит ФИФА и весь турнир в невыгодное положение – сказал Эндрюс.

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В письме отмечается, что этим летом, когда внимание мира будет приковано к турнирам под эгидой ФИФА, организация должна рассмотреть жалобу FairSquare и подтвердить свою приверженность политическому нейтралитету, прозрачности и подотчётности.

Депутаты подчёркивают, что публичные заявления Инфантино в поддержку президента США могут противоречить уставу ФИФА, который предусматривает, что организация "остаётся нейтральной в вопросах политики и религии".

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Первая Премия мира ФИФА была вручена Дональду Трампу 5 декабря 2025 года. Через три дня правозащитная организация FairSquare подала соответствующую жалобу в комитет по этике ФИФА. По данным Politico, Инфантино не выносил вопрос о создании награды на рассмотрение Совета ФИФА, а критики расценили это решение как попытку заручиться расположением президента США.

ФИФА подтвердила получение жалобы ещё в декабре, однако до сих пор не ответила на обращение евродепутатов и не предоставила комментариев Politico.

Мы просто просим Комитет по этике ФИФА полностью расследовать присуждение президенту Трампу первой премии мира ФИФА и обеспечить соблюдение надлежащей правовой процедуры – заявил Барри Эндрюс.

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