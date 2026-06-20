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Правила ФИФА относительно перерывов на питье воды на ЧМ-2026 вызывают массовую критику

Киев • УНН

 • 1872 просмотра

ФИФА ввела трехминутные перерывы для охлаждения в середине каждого тайма на ЧМ-2026, несмотря на критику. Игроки и болельщики считают это коммерческим шагом из-за рекламных контрактов.

Правила ФИФА относительно перерывов на питье воды на ЧМ-2026 вызывают массовую критику
fifa.com

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу ФИФА ввела обязательные трехминутные паузы для охлаждения в середине каждого тайма независимо от погоды. Решение было принято с целью защиты игроков от экстремальной жары в США, Мексике и Канаде, однако это нововведение вызвало критику болельщиков и игроков из-за того, что теряется импульс игры, а также они считают, что перерыв обусловлен рекламными контрактами. Об этом пишет Al Jazeera, передает УНН.

Детали

"Возможно, способность ФИФА использовать футбол как объединяющий фактор никогда не была настолько очевидной, как в случае с коллективной неприязнью к ее решению ввести перерывы для приема жидкости во время всех матчей чемпионата мира. Болельщики, игроки, тренеры и все остальные заинтересованные стороны критиковали, обсуждали и оспаривали это решение, которое стало главной темой для обсуждения в течение шестинедельного турнира, наряду с множеством других социально-экономических, политических и финансовых проблем", - пишет издание.

Как отмечает издание, после недели проведения ЧМ стало очевидно, что игроки не в восторге от перерывов на питье воды.

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк возглавил атаку против "интересных" перерывов на гидратацию.

"Если будет очень жарко, очевидно, что будет хорошо их поставить. Но, по моему мнению, к этому надо подходить отдельно в каждой игре", - сказал защитник.

Полузащитник Бельгии Юри Тилеманс также согласился с высказываниями нидерландца, сказав, что перерывы могут работать в обе стороны.

"В некоторых городах не так жарко, и, возможно, нам не стоит этого делать. Но в конечном итоге, если вы делаете это в некоторых городах, вы должны делать это для всех", - сказал Тилеманс.

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"В Нью-Йорке, Калифорнии и Майами, а также на мексиканских стадионах было достаточно жарко, но нет никаких оснований для перерывов на аренах с кондиционерами, таких как Даллас, Хьюстон, Атланта или Ванкувер. Я знаю, что ФИФА утверждает, что сделала это для всех игр, чтобы обеспечить последовательность, но трудно рассматривать это как что-то иное, чем коммерческое предприятие стоимостью миллионы долларов на рекламу американским телеканалам, если не миллиарды, по всему миру", - сказал изданию старший метеоролог.

Значительная часть критики в отношении перерывов была направлена на коммерческую выгоду от трехминутной паузы в действии.

Как сообщал на прошлой неделе BBC Sport, 30-секундный рекламный слот чемпионата мира на Fox Sports стоит от 200 тыс. до 300 тыс. долларов, а во время матчей сборной США и более поздних этапов турнира его стоимость может достигать 750 тыс. долларов.

С чисто спортивной точки зрения другие утверждали, что перерывы убивают импульс в матче.

"Дебютанты чемпионата мира по футболу Кюрасао были в сказочном состоянии, когда "Ливано Коменесия" сравняла счет с Германией в первом матче группового этапа на 21-й минуте, но вскоре после этого судья дал сигнал на перерыв на гидратацию, что позволило тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну собрать своих подопечных и одержать победу со счетом 7:1", - отмечает издание.

Другие примеры включают потерю Боснией и Герцеговиной импульса во время паузы на гидратацию.

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Павел Башинский

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