В Полтавской области лев травмировал малолетнего ребенка: полиция выясняет обстоятельства происшествия
Киев • УНН
В поселке Котельва Полтавской области лев травмировал малолетнего мальчика на территории центра реабилитации диких животных. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
В Полтавской области в одном из центров реабилитации диких животных лев травмировал малолетнего мальчика. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Полтавской области, передает УНН.
21 июля около 14 часов в отделение №4 (г. Зиньков) Полтавского районного управления полиции поступило сообщение от граждан, что на территории одного из центров реабилитации диких животных в поселке Котельва лев травмировал малолетнего мальчика
Сообщалось, что на месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства происшествия.
Напомним
В 2023 году в Котельве на территории частного зоопарка гостинично-развлекательного комплекса лев укусил мужчину.