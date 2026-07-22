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Отопление

Польша депортировала украинца, который сорвал движение варшавского метро

Киев • УНН

 • 376 просмотра

38-летний украинец бросил рюкзак на рельсы станции Centrum, вызвав эвакуацию сотен пассажиров. Его депортировали и запретили въезд в Шенген на 10 лет.

Польша депортировала украинца, который сорвал движение варшавского метро

Гражданина Украины депортировали из Польши после инцидента в варшавском метро, где он бросил рюкзак на пути, что привело к эвакуации пассажиров и перебоям в движении поездов. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел на станции Centrum в Варшаве. Мужчина бросил рюкзак на пути и скрылся с места происшествия. Из-за этого пришлось эвакуировать несколько сотен человек, а движение поездов метро было временно нарушено.

Правоохранители установили, что к инциденту причастен 38-летний гражданин Украины. По данным следствия, мужчина действовал из хулиганских побуждений, а его поступок не имел признаков заказного или террористического характера.

После задержания украинца передали польским пограничникам, которые приняли решение о его депортации. Его доставят к пункту пропуска и передадут украинским пограничникам.

Кроме того, мужчине запретили въезд в Польшу и все страны Шенгенской зоны сроком на 10 лет.

Польская полиция задержала женщину, которая избила двух 13-летних украинок22.07.26, 18:25 • 1166 просмотров

Ольга Розгон

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