Польша депортировала украинца, который сорвал движение варшавского метро
Киев • УНН
38-летний украинец бросил рюкзак на рельсы станции Centrum, вызвав эвакуацию сотен пассажиров. Его депортировали и запретили въезд в Шенген на 10 лет.
Гражданина Украины депортировали из Польши после инцидента в варшавском метро, где он бросил рюкзак на пути, что привело к эвакуации пассажиров и перебоям в движении поездов. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что инцидент произошел на станции Centrum в Варшаве. Мужчина бросил рюкзак на пути и скрылся с места происшествия. Из-за этого пришлось эвакуировать несколько сотен человек, а движение поездов метро было временно нарушено.
Правоохранители установили, что к инциденту причастен 38-летний гражданин Украины. По данным следствия, мужчина действовал из хулиганских побуждений, а его поступок не имел признаков заказного или террористического характера.
После задержания украинца передали польским пограничникам, которые приняли решение о его депортации. Его доставят к пункту пропуска и передадут украинским пограничникам.
Кроме того, мужчине запретили въезд в Польшу и все страны Шенгенской зоны сроком на 10 лет.
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