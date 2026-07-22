Польская полиция задержала женщину, которая избила двух 13-летних украинок
Киев • УНН
В Легнице задержали 26-летнюю женщину, которая избила двух 13-летних украинок. Ей грозит до семи лет и шести месяцев лишения свободы.
В польском городе Легница задержали и вручили подозрение 26-летней женщине, которая избила 13-летних украинок. Об этом сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на представительницу Повятовой комендатуры полиции в Легнице Ягоду Экерт, пишет УНН.
Детали
Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили свидетелей и собрали доказательства, после чего задержали 26-летнюю женщину. Ее доставили в прокуратуру Легницы, где объявили подозрение.
Женщине инкриминируют умышленное причинение телесных повреждений, повлекших расстройство здоровья продолжительностью до семи дней. Также ей предъявили обвинение в принуждении другого лица к определенным действиям или бездействию с применением насилия или угроз. По версии следствия, преступление имело хулиганский характер.
Подозреваемой грозит до семи лет и шести месяцев лишения свободы. На время расследования суд применил к ней меры пресечения: полицейский надзор, запрет приближаться к потерпевшим, а также запрет находиться на детской площадке на улице Полярна в Легнице.
Напомним
21 июля стало известно, что в Легнице женщина ударила двух 13-летних украинок, предположительно, из-за национального происхождения.
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