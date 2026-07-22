Окружение путина сигнализирует Украине, что только он является причиной того, что война началась и не заканчивается - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте, ситуация с украинскими дальнобойными санкциями, с MiddleStrike создает новую, очень токсичную, атмосферу вокруг российского диктатора Владимира Путина. Его окружение Путина сигнализирует Украине, что только он является причиной того, что война началась и не заканчивается, сказал Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Ситуация на фронте, ситуация с нашими дальнобойными санкциями, с мидлстрайками создает новую атмосферу вокруг Путина – очень токсичную атмосферу. Только он является причиной того, что война началась и не заканчивается. Только Путин является причиной тех потерь, которые несут россияне. Его окружение это понимает, сигнализирует нам, сигнализирует нашим партнерам. Российское общество все больше начинает это чувствовать. Нужны решения, чтобы был мир. Украина давно к этому готова, сейчас делаем все, чтобы завершение этой войны было достойным