ФИФА допустила россию к юношескому Чемпионату мира по футболу U-15
Киев • УНН
ФИФА одобрила проведение чемпионата мира U-15 в Азербайджане в 2026 году. россию и беларусь пригласят как членов ФИФА, что станет первым турниром после отстранения.
ФИФА официально допустила сборную России к новому юношескому чемпионату мира U-15, который пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года. Это первый международный турнир под эгидой ФИФА с участием российской команды после ее отстранения в 2022 году. Об этом сообщила Ассоциация футбольных федераций Азербайджана, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Совет ФИФА одобрил проведение Чемпионата мира и фестиваля среди игроков до 15 лет, а к первому турниру среди юношей пригласят команды всех ассоциаций-членов ФИФА.
Отдельно Россию не упоминают, но агентство DPA сообщило, что формулировка об участии "всех членов ФИФА" распространяется также на Россию и Беларусь.
Второй розыгрыш турнира в 2027 году проведут только среди женских команд. Начиная с 2028 года ФИФА планирует проводить отдельные соревнования для юношеских и женских сборных до 15 лет.
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