МОК рассмотрит изменения в Олимпийской хартии насчет нейтралитета, сосредоточив внимание на рф
Киев • УНН
Международный олимпийский комитет планирует ужесточить формулировки о политическом нейтралитете в Олимпийской хартии, что может повлиять на будущее участие российских спортсменов.
Международный олимпийский комитет рассмотрит изменения в Олимпийской хартии, направленные на укрепление политической нейтральности спорта. Это может повлиять на будущие решения относительно участия российских спортсменов в Олимпиадах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В среду Международный олимпийский комитет рассмотрит изменения в Олимпийской хартии, направленные на укрепление политической нейтральности спорта. По мнению наблюдателей, эти шаги могут повлиять на будущие решения относительно участия российских спортсменов
Эти поправки усилят формулировки, подчеркивающие необходимость избегания политического вмешательства в спорт. Одна из них подчеркнет роль МОК в обеспечении нейтральности "при любых обстоятельствах, без притеснений со стороны правительства, культуры, общества или экономики".
МОК заявляет, что реформы призваны защитить спортсменов и соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование Олимпийских игр в политических целях.
Однако критики утверждают, что это предложение может ослабить существующие препятствия для полного возвращения России в международный спорт.
Роб Келер, генеральный директор правозащитной организации "Global Athlete", отметил, что это может подорвать Олимпийское движение.
Российские спортсмены подверглись санкциям в связи со скандалом о государственном допинге, связанным с Зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи, а в 2022 году МОК рекомендовал запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях после вторжения в Украину
Отмечается, что российский олимпийский комитет был отстранен в октябре 2023 года после признания региональных олимпийских советов на оккупированных россией территориях Украины, что, по мнению МОК, нарушало Олимпийскую хартию и территориальную целостность Украины.
С тех пор олимпийская организация предпринимает постепенные шаги по смягчению ограничений. В декабре она заявила, что российским и белорусским юным спортсменам следует разрешить вернуться к международным соревнованиям без ограничений.
В прошлом месяце МОК отменил все ограничения в отношении белорусских спортсменов, открыв им путь к возвращению на международные соревнования, в том числе на отборочные турниры к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
МОК отметил, что отмена ограничений не будет распространяться на российских спортсменов. Усилились спекуляции относительно того, что аналогичное решение по россии может быть принято в ближайшие месяцы.
Напомним
Возвращение рф в спорт отложили из-за подозрений в сокрытии допинга на Олимпиаде в Сочи. WADA проводит расследование в отношении руководства российского антидопингового агентства.