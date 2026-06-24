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МОК рассмотрит изменения в Олимпийской хартии насчет нейтралитета, сосредоточив внимание на рф

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Международный олимпийский комитет планирует ужесточить формулировки о политическом нейтралитете в Олимпийской хартии, что может повлиять на будущее участие российских спортсменов.

МОК рассмотрит изменения в Олимпийской хартии насчет нейтралитета, сосредоточив внимание на рф
Фото: pixabay

Международный олимпийский комитет рассмотрит изменения в Олимпийской хартии, направленные на укрепление политической нейтральности спорта. Это может повлиять на будущие решения относительно участия российских спортсменов в Олимпиадах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В среду Международный олимпийский комитет рассмотрит изменения в Олимпийской хартии, направленные на укрепление политической нейтральности спорта. По мнению наблюдателей, эти шаги могут повлиять на будущие решения относительно участия российских спортсменов

- пишет издание.

Эти поправки усилят формулировки, подчеркивающие необходимость избегания политического вмешательства в спорт. Одна из них подчеркнет роль МОК в обеспечении нейтральности "при любых обстоятельствах, без притеснений со стороны правительства, культуры, общества или экономики".

МОК заявляет, что реформы призваны защитить спортсменов и соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование Олимпийских игр в политических целях.

Однако критики утверждают, что это предложение может ослабить существующие препятствия для полного возвращения России в международный спорт.

Роб Келер, генеральный директор правозащитной организации "Global Athlete", отметил, что это может подорвать Олимпийское движение.

Российские спортсмены подверглись санкциям в связи со скандалом о государственном допинге, связанным с Зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи, а в 2022 году МОК рекомендовал запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях после вторжения в Украину

- добавляет издание.

Отмечается, что российский олимпийский комитет был отстранен в октябре 2023 года после признания региональных олимпийских советов на оккупированных россией территориях Украины, что, по мнению МОК, нарушало Олимпийскую хартию и территориальную целостность Украины.

С тех пор олимпийская организация предпринимает постепенные шаги по смягчению ограничений. В декабре она заявила, что российским и белорусским юным спортсменам следует разрешить вернуться к международным соревнованиям без ограничений.

В прошлом месяце МОК отменил все ограничения в отношении белорусских спортсменов, открыв им путь к возвращению на международные соревнования, в том числе на отборочные турниры к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

МОК отметил, что отмена ограничений не будет распространяться на российских спортсменов. Усилились спекуляции относительно того, что аналогичное решение по россии может быть принято в ближайшие месяцы.

Напомним

Возвращение рф в спорт отложили из-за подозрений в сокрытии допинга на Олимпиаде в Сочи. WADA проводит расследование в отношении руководства российского антидопингового агентства.

Павел Башинский

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