Зеленский с Корецким определили, как будут обновлены подходы к кадровой политике правительства и какие изменения должны произойти в министерствах
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с премьером Корецким, обсудив обновление кадровой политики правительства. Приоритетами являются честная фиксация выполнения планов устойчивости и ускорение работы до августа.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Сергеем Корецким. Было определено, как будут обновлены подходы к кадровой политике правительства и какие изменения должны произойти в министерствах. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
"Вместе с Сергеем Корецким определили, как будут обновлены подходы к кадровой политике правительства Украины и какие изменения должны произойти в министерствах. Первыми приоритетами на данный момент являются честная фиксация сделанного в рамках выполнения планов устойчивости областей и общин и к началу августа максимальное ускорение выполнения", - написал Зеленский.
По его словам, Корецкий доложил о ликвидации последствий российских ударов и задачах, которые сейчас стоят в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях.
"Важно, что продолжается работа с партнерами для гарантирования финансовой устойчивости Украины, реализации оборонных договоренностей с партнерами и ускорения производства, закупок и поставок оружия, которое необходимо в первую очередь. Премьер-министр вместе с командой готовит программу правительства Украины. В ближайшее время документ должен быть представлен", - добавил Зеленский.
Напомним
Премьер Сергей Корецкий заявил, что в течение 7 дней все министерства должны подать предложения к Программе деятельности и плану приоритетных действий Кабинета министров, в течение месяца Программа будет утверждена.