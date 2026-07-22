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Зеленский с Корецким определили, как будут обновлены подходы к кадровой политике правительства и какие изменения должны произойти в министерствах

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Президент Зеленский встретился с премьером Корецким, обсудив обновление кадровой политики правительства. Приоритетами являются честная фиксация выполнения планов устойчивости и ускорение работы до августа.

Зеленский с Корецким определили, как будут обновлены подходы к кадровой политике правительства и какие изменения должны произойти в министерствах

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Сергеем Корецким. Было определено, как будут обновлены подходы к кадровой политике правительства и какие изменения должны произойти в министерствах. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

"Вместе с Сергеем Корецким определили, как будут обновлены подходы к кадровой политике правительства Украины и какие изменения должны произойти в министерствах. Первыми приоритетами на данный момент являются честная фиксация сделанного в рамках выполнения планов устойчивости областей и общин и к началу августа максимальное ускорение выполнения", - написал Зеленский.

По его словам, Корецкий доложил о ликвидации последствий российских ударов и задачах, которые сейчас стоят в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях.

"Важно, что продолжается работа с партнерами для гарантирования финансовой устойчивости Украины, реализации оборонных договоренностей с партнерами и ускорения производства, закупок и поставок оружия, которое необходимо в первую очередь. Премьер-министр вместе с командой готовит программу правительства Украины. В ближайшее время документ должен быть представлен", - добавил Зеленский.

Напомним

Премьер Сергей Корецкий заявил, что в течение 7 дней все министерства должны подать предложения к Программе деятельности и плану приоритетных действий Кабинета министров, в течение месяца Программа будет утверждена.

Павел Башинский

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