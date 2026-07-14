ФБР напрасно тратит время, если расследует теории заговора относительно смерти Линдси Грэма - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР зря тратит время, если расследует теории заговора относительно смерти сенатора Линдси Грэма, отметив, что не видит никаких оснований считать смерть Грэма следствием преступления. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

У его отца была очень похожая проблема, как вы знаете. Это очень необычный случай. Сначала я слышал, что это было из-за закупоренных артерий, потому что у него действительно были закупоренные артерии. У него были проблемы с этим. Жаль, что он не заботился о себе лучше. Я говорю, что, знаете, эту проблему можно решить, но то, что произошло, на самом деле очень трудно обнаружить - сказал Трамп.

Он добавил, что не видит никаких оснований считать смерть Грэма следствием преступления.

Я не вижу в этом ничего преступного. Я знаю, что ходят всякие теории заговора, и считаю, что ФБР тратит свое время впустую, если занимается этим - добавил Трамп.

Напомним

Сенатор-республиканец США от Южной Каролины Линдси Грэм скончался 11 июля после кратковременной и внезапной болезни.