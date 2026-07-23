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Financial Times

США рассматривают военную операцию в Мали из-за российских наемников - WP

Киев • УНН

 • 1472 просмотра

Администрация Трампа обдумывает атаку на группировку, связанную с Аль-Каидой, где присутствуют российские наемники. Среди чиновников есть разногласия, активным сторонником силы является Себастьян Горка.

США рассматривают военную операцию в Мали из-за российских наемников - WP

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военной операции в Мали, где находятся российские наемники. Официально эта операция должна быть направлена против связанной с "Аль-Каидой" группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

В то же время среди высокопоставленных американских чиновников существуют разногласия относительно того, следует ли продолжать атаку на эту боевую группу. По словам действующих и бывших чиновников, высказавшихся на условиях анонимности, чтобы обсудить военное планирование, активным сторонником применения силы является Себастьян Горка, старший директор Совета национальной безопасности по вопросам борьбы с терроризмом.

Также в Белом доме обвинили россию в "неэффективности в сфере безопасности и борьбы с терроризмом".

Дополнительно

Мали, страна, не имеющая выхода к морю, с населением почти 25 миллионов человек, в последние годы страдает от насилия со стороны исламистских боевых группировок, а также от собственного правительства-хунты и российских наемников, которых оно наняло для установления контроля над ситуацией в стране.

Любое прямое военное участие США в Мали несет риск столкновений с российскими силами в регионе. Это также может потребовать усилий по избежанию конфликтов между Вашингтоном и Москвой, подобных тем, что имели место в Сирии во время гражданской войны в этой стране, говорится в публикации.

Напомним

На севере Мали исламистские боевики и сепаратисты устроили засаду на военный конвой, в составе которого, по утверждению повстанцев, находились военнослужащие малийской армии и российского Африканского корпуса. Десятки человек погибли или попали в плен.

Евгений Устименко

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