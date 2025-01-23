Визит спецпредставителя США Келлога в Украину все еще готовится - МИД

Визит в Украину спецпредставителя Кита Келлога остается на повестке дня и подготовка к нему продолжается. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Об американцах, мы ждем контактов, как визита генерала Келлога в Украину, который остается на повестке дня и подготовка к которому продолжается, так и других контактов с новой администрацией Трампа, - сказал Тихий.

Он выразил убеждение, что эти контакты вскоре состоятся и собственно на них будут определяться основные параметры, украинские взгляды стратегического партнерства Украины и США.

Дополнение

В начале января Трамп перенес визит своего представителя Келлога в Украину на период после инаугурации.



Глава МИД Сибига впоследствии заявил, что Украина ожидает визита спецпредставителя новоизбранного президента США Кита Келлога после инаугурации Трампа. Стороны планируют обсудить возможности достижения справедливого мира в Украине.



22 января сообщалось, что The Wall Street Journal заявляло, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.

