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Имел сигналы, что в ближайшее время команда США будет в Украине - Зеленский

Имел сигналы, что в ближайшее время команда США будет в Украине - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 8032 просмотра

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Президент Зеленский сообщил об ожидаемом визите американской делегации во главе с Китом Келлогом. Визит, который изначально планировался на начало января, был перенесен из-за юридических вопросов в США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что он имел сигналы, что в ближайшее время команда США, в частности, спецпредставитель Кит Келлог будет в Украине.

Об этом он сказал в интервью Associated Press, передает УНН.

Я думаю, что Келлог и еще люди, я не знаю кто будет в его команде, но эта команда будет. Я уверен, что они будут очень скоро в Украине. Для них - это важно и мы так договаривались с президентом Трампом, что команды начнут работать больше, так оно и будет

- рассказал Зеленский.

По его словам, между украинской и американской командами есть  контакты, разговоры по телефону.

Есть соответствующие онлайн-контакты, но вживую я думаю в ближайшее время будет встреча. Я имел сигналы, что в ближайшее время команда США будет в Украине. Тогда перенеслась эта дата, которая была в начале января из-за юридических вопросов в США

- заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отмечал, что у украинской стороны было несколько контактов с новой командой президента США Дональда Трампа, однако об общих вещах.

Дополнение                  

В начале января Трамп перенес визит своего представителя Келлога в Украину на период после инаугурации.

23 января в МИД Украины сообщали, что визит в Украину спецпредставителя Кита Келлога остается на повестке дня и подготовка к нему продолжается.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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