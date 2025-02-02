Имел сигналы, что в ближайшее время команда США будет в Украине - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что он имел сигналы, что в ближайшее время команда США, в частности, спецпредставитель Кит Келлог будет в Украине.

Об этом он сказал в интервью Associated Press, передает УНН.

Я думаю, что Келлог и еще люди, я не знаю кто будет в его команде, но эта команда будет. Я уверен, что они будут очень скоро в Украине. Для них - это важно и мы так договаривались с президентом Трампом, что команды начнут работать больше, так оно и будет - рассказал Зеленский.

По его словам, между украинской и американской командами есть контакты, разговоры по телефону.

Есть соответствующие онлайн-контакты, но вживую я думаю в ближайшее время будет встреча. Я имел сигналы, что в ближайшее время команда США будет в Украине. Тогда перенеслась эта дата, которая была в начале января из-за юридических вопросов в США - заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отмечал, что у украинской стороны было несколько контактов с новой командой президента США Дональда Трампа, однако об общих вещах.

Дополнение

В начале января Трамп перенес визит своего представителя Келлога в Украину на период после инаугурации.

23 января в МИД Украины сообщали, что визит в Украину спецпредставителя Кита Келлога остается на повестке дня и подготовка к нему продолжается.