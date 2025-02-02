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В України було кілька контактів з новою командою Трампа – Зеленський

В України було кілька контактів з новою командою Трампа – Зеленський

Київ • УНН

 • 56649 перегляди

Українська сторона провела кілька контактів з представниками команди Дональда Трампа щодо загальних питань. Зеленський наголосив на важливості особистої зустрічі з Трампом та участі України в майбутніх переговорах.

В української сторони було кілька контактів з новою командою президента США Дональда Трампа, проте про загальні речі.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, та додав, що більш детальні домовленості можуть бути між ним та Трампом, пише УНН.

Було у нас кілька контактів на рівні його special envoy – і Кіт Келлог, і Майкл Волц, і віце-президент – також був у нього контакт з моїм головним радником, головою Офісу мого (Андрієм Єрмаком – ред.). Якісь контакти є. Вони були дуже непогані, але все одно все це було про загальні речі. Більш детальні домовленості можуть бути між мною та президентом Дональдом Трампом. Я вважаю, що це дуже важливо. Над цим треба більше працювати

- розповів Зеленський. 

Зеленський зазначив, що розуміє, що Трамп наразі більше сфокусований на внутрішніх питаннях США, про що він обіцяв своїм виборцям.

Я вважаю, що передусім наша зустріч з ним (Трампом – ред.) і це важливо й цього хоче вся Європа. Всі хочуть, щоб у нас було спільне бачення швидкого закінчення війни. Я б хотів, щоб ми могли і Європу почути. Для нас це дуже важливо – їх голос. Вони нам допомагають й ми майбутні члени ЄС і війна на європейському континенті. Тому це також важливо

- зазначив Зеленський.

Доповнення

Зеленський в інтерв'ю The Associated Press також заявляв, що виключення України з переговорів між США та росією щодо війни в Україні було б "дуже небезпечним".

Зеленський вважає, що після переговорів із Трампом потрібно буде перейти до формату переговорів із росією. Він вважає, що за столом переговорів повинні бути США, Україна та росія, а також, бажано, Європейський Союз.

Додамо

На початку січня Трамп переніс візит свого представника Келлога в Україну на період після інавгурації.

23 січня в МЗС України повідомляли, що візит до України спецпредставника Кіта Келлога залишається на порядку денному й підготовка до нього триває.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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