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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Украины было несколько контактов с новой командой Трампа - Зеленский

У Украины было несколько контактов с новой командой Трампа - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 8557 просмотра

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Украинская сторона провела несколько контактов с представителями команды Дональда Трампа по общим вопросам. Зеленский отметил важность личной встречи с Трампом и участия Украины в предстоящих переговорах.

У украинской стороны было несколько контактов с новой командой президента США Дональда Трампа, однако об общих вещах.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Associated Press, и добавил, что более детальные договоренности могут быть между ним и Трампом, пишет УНН.

Было у нас несколько контактов на уровне его special envoy - и Кит Келлог, и Майкл Волц, и вице-президент - также был у него контакт с моим главным советником, главой Офиса моего (Андреем Ермаком - ред.). Какие-то контакты есть. Они были очень неплохие, но все равно все это было об общих вещах. Более детальные договоренности могут быть между мной и президентом Дональдом Трампом. Я считаю, что это очень важно. Над этим надо больше работать

- рассказал Зеленский. 

Зеленский отметил, что понимает, что Трамп сейчас больше сфокусирован на внутренних вопросах США, о чем он обещал своим избирателям.

Я считаю, что прежде всего наша встреча с ним (Трампом - ред.) и это важно и этого хочет вся Европа. Все хотят, чтобы у нас было общее видение быстрого окончания войны. Я бы хотел, чтобы мы могли и Европу услышать. Для нас это очень важно - их голос. Они нам помогают и мы будущие члены ЕС и война на европейском континенте. Поэтому это также важно

- отметил Зеленский.

Дополнение

Зеленский в интервью The Associated Press также заявлял, что исключение Украины из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы «очень опасным».

Зеленский считает, что после переговоров с Трампом нужно будет перейти к формату переговоров с Россией. Он считает, что за столом переговоров должны быть США, Украина и Россия, а также, желательно, Европейский Союз.

Добавим

В начале января Трамп перенес визит своего представителя Келлога в Украину на период после инаугурации.

23 января в МИД Украины сообщали, что ввизит в Украину спецпредставителя Кита Келлога остается на повестке дня и подготовка к нему продолжается.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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