Трамп анонсував ймовірну зустріч України, рф та США на Мюнхенській конференції

Трамп заявив, що можливо в Мюнхені відбудеться зустріч за участю представників рф, України та Сполучених Штатів. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

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За словами президента США Дональд Трамп, на переговорах будуть присутні високопосадовці, однак точний склад делегацій залишається невідомим.

Завтра буде зустріч у Мюнхені. росія буде там із нашими людьми, Україна теж запрошена. Не знаю точно, хто представлятиме яку країну. Але високопоставлені люди з росії, України та США - сказав глава США.

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Заявлена Трампом зустріч відсутня у програмі конференції. Офіційно заплановано лише обговорення між Зеленським і віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Венс і Зеленський зустрінуться на Мюнхенській конференції з безпеки