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Трамп анонсував ймовірну зустріч України, рф та США на Мюнхенській конференції

Трамп анонсував ймовірну зустріч України, рф та США на Мюнхенській конференції

Київ • УНН

 • 49770 перегляди

Президент США повідомив про можливу зустріч представників трьох країн у Мюнхені, але точний склад делегацій невідомий.

Трамп заявив, що можливо в Мюнхені відбудеться зустріч за участю представників рф, України та Сполучених Штатів. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

За словами президента США Дональд Трамп, на переговорах будуть присутні високопосадовці, однак точний склад делегацій залишається невідомим.

Завтра буде зустріч у Мюнхені. росія буде там із нашими людьми, Україна теж запрошена. Не знаю точно, хто представлятиме яку країну. Але високопоставлені люди з росії, України та США 

- сказав глава США.

Додамо

Заявлена Трампом зустріч відсутня у програмі конференції. Офіційно заплановано лише обговорення між Зеленським і віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Венс і Зеленський зустрінуться на Мюнхенській конференції з безпеки10.02.25, 01:24 • 63039 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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