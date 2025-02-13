Радник президента Литвин: "Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається"

Україна виключає переговори з терористичною державою на Мюнхенській конференції. Про це повідомляє радника президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає УНН.

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На тлі численних повідомлень про можливі контакти між представниками України та рф під час Мюнхенської конференції з безпеки, офіційна позиція Києва залишається незмінною.

Україна насамперед веде діалог із США, а Європа повинна бути залучена до будь-яких суттєвих перемовин, які можуть вплинути на стабільність і довгостроковий мир. Будь-які контакти з представниками країни-агресора можливі лише після узгодження спільної позиції із західними партнерами.

На цей момент жодних офіційних ініціатив щодо переговорів із рф не існує, і жодних зустрічей із її представниками в Мюнхені не заплановано.

Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається - заявив Дмитро Литвин.

Нагадаємо

Президент США повідомив про можливу зустріч представників трьох країн у Мюнхені, але точний склад делегацій невідомий.

Трамп анонсував ймовірну зустріч України, рф та США на Мюнхенській конференції