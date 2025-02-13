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Радник президента Литвин: "Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається"

Радник президента Литвин: "Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається"

Київ • УНН

 • 92551 перегляди

Дмитро Литвин спростував чутки про можливі контакти між представниками України та рф під час Мюнхенської конференції. Офіційна позиція Києва передбачає діалог лише після узгодження із західними партнерами.

Україна виключає переговори з терористичною державою на Мюнхенській конференції. Про це повідомляє радника президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає УНН.

Деталі

На тлі численних повідомлень про можливі контакти між представниками України та рф під час Мюнхенської конференції з безпеки, офіційна позиція Києва залишається незмінною. 

Україна насамперед веде діалог із США, а Європа повинна бути залучена до будь-яких суттєвих перемовин, які можуть вплинути на стабільність і довгостроковий мир. Будь-які контакти з представниками країни-агресора можливі лише після узгодження спільної позиції із західними партнерами. 

На цей момент жодних офіційних ініціатив щодо переговорів із рф не існує, і жодних зустрічей із її представниками в Мюнхені не заплановано.

Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається

- заявив Дмитро Литвин.

Нагадаємо

Президент США повідомив про можливу зустріч представників трьох країн у Мюнхені, але точний склад делегацій невідомий.

Трамп анонсував ймовірну зустріч України, рф та США на Мюнхенській конференції13.02.25, 23:13 • 49770 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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