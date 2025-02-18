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Европа готова "взять на себя инициативу" по предоставлению гарантий безопасности Украине

Европа готова "взять на себя инициативу" по предоставлению гарантий безопасности Украине

Киев  •  УНН

 • 2893 просмотра

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Лидеры ЕС на встрече в Париже поддержали стратегию "мира через силу" для Украины. Европа готова усилить военную помощь и предоставить гарантии безопасности с сохранением суверенитета Украины.

Лидеры стран Европейского Союза подтвердили намерение достигать в Украине "мир через силу", при условии сохранения ее суверенитета, территориальной целостности и предоставления надежных гарантий безопасности. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу в сети Х президента Европейского совета Антониу Кошта и Twitter-аккаунт (X) Генерального секретаря НАТО Марк Рютте.

Детали

Генсек Североатлантического альянса по итогам встречи с лидерами ряда европейских государств во французской столице отметил, что "Европа готова и желает усилить себя, взять на себя инициативу, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине".

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Также Рютте отметил, что именно это является его "взглядом на нынешнюю встречу в Париже".

Европа готова и желает активизироваться. Возглавлять обеспечение гарантий безопасности Украины. Готовы и готовы инвестировать гораздо больше в нашу безопасность

- говорится в заметке генсека НАТО.

Кроме того, Рютте высказался о необходимости в дальнейшем определить детали, но добавил при этом, что "обязательства - четкие".

По словам президента Европейского совета Антониу Кошта, Европа "делает свой полный вклад в военную помощь для Украины".

Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает "мира через силу". Мир, который будет уважать ее независимость, территориальную целостность, с сильными гарантиями безопасности. Европа делает свой полный вклад в военную помощь для Украины

- написал Антониу Кошта.  

"В то же время нам нужен всплеск в обороне Европы", - добавил он.

Напомним

Президент Еврокомиссии заявила о дальнейшей поддержке Украины и необходимости укрепления обороны ЕС. На встрече в Париже европейские лидеры подтвердили стремление к миру на основе суверенитета Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир не может быть навязан Украине, и она сама должна определять свое будущее. Германия продолжит поддерживать Украину и ее путь в ЕС.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
parizhПариж
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина

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