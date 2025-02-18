Європа готова "взяти на себе ініціативу" щодо надання гарантій безпеки Україні

Лідери країн Європейського Союзу підтвердили намір досягати в Україні "мир через силу", за умови збереження її суверенітету, територіальної цілісності та надання надійних гарантій безпеки. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку в мережі Х президента Європейської ради Антоніу Кошта та Twitter-акаунт (X) Генерального секретаря НАТО Марк Рютте.

Деталі

Генсек Північноатлантичного альянсу за підсумками зустрічі з лідерами низки європейських держав у французькій столиці зазначив, що "Європа готова і бажає посилити себе, взяти на себе ініціативу, щоб надати гарантії безпеки Україні".

Саміт у Парижі: прем'єр Іспанії Санчес наголосив на важливості миру для України

Також Рютте наголосив, що саме це є його "поглядом на нинішню зустріч у Парижі".

Європа готова і бажає активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки України. Готові і готові інвестувати набагато більше в нашу безпеку - йдеться у дописі генсека НАТО.

Крім того, Рютте висловився про необхідність надалі визначити деталі, але додав при цьому, що "зобов'язання - чіткі".

За словами президента Європейської ради Антоніу Кошта, Європа "робить свій повний внесок у військову допомогу для України".

Сьогодні у Парижі ми підтвердили, що Україна заслуговує на "мир через силу". Мир, який поважатиме її незалежність, територіальну цілісність, із сильними гарантіями безпеки. Європа робить свій повний внесок у військову допомогу для України - написав Антоніу Кошта.

"Водночас нам потрібен сплеск в обороні Європи", - додав він.

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії заявила про подальшу підтримку України та необхідність зміцнення оборони ЄС. На зустрічі в Парижі європейські лідери підтвердили прагнення до миру на основі суверенітету України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир не може бути нав'язаний Україні, і вона сама має визначати своє майбутнє. Німеччина продовжить підтримувати Україну та її шлях до ЄС.

"Найближчим часом": посли ЄС планують обговорити надання Україні військової допомоги на 5 млрд євро