Європа готова "взяти на себе ініціативу" щодо надання гарантій безпеки Україні
Київ • УНН
Лідери ЄС на зустрічі в Парижі підтримали стратегію "миру через силу" для України. Європа готова посилити військову допомогу та надати гарантії безпеки зі збереженням суверенітету України.
Лідери країн Європейського Союзу підтвердили намір досягати в Україні "мир через силу", за умови збереження її суверенітету, територіальної цілісності та надання надійних гарантій безпеки. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку в мережі Х президента Європейської ради Антоніу Кошта та Twitter-акаунт (X) Генерального секретаря НАТО Марк Рютте.
Деталі
Генсек Північноатлантичного альянсу за підсумками зустрічі з лідерами низки європейських держав у французькій столиці зазначив, що "Європа готова і бажає посилити себе, взяти на себе ініціативу, щоб надати гарантії безпеки Україні".
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Також Рютте наголосив, що саме це є його "поглядом на нинішню зустріч у Парижі".
Європа готова і бажає активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки України. Готові і готові інвестувати набагато більше в нашу безпеку
Крім того, Рютте висловився про необхідність надалі визначити деталі, але додав при цьому, що "зобов'язання - чіткі".
За словами президента Європейської ради Антоніу Кошта, Європа "робить свій повний внесок у військову допомогу для України".
Сьогодні у Парижі ми підтвердили, що Україна заслуговує на "мир через силу". Мир, який поважатиме її незалежність, територіальну цілісність, із сильними гарантіями безпеки. Європа робить свій повний внесок у військову допомогу для України
"Водночас нам потрібен сплеск в обороні Європи", - додав він.
Нагадаємо
Президентка Єврокомісії заявила про подальшу підтримку України та необхідність зміцнення оборони ЄС. На зустрічі в Парижі європейські лідери підтвердили прагнення до миру на основі суверенітету України.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир не може бути нав'язаний Україні, і вона сама має визначати своє майбутнє. Німеччина продовжить підтримувати Україну та її шлях до ЄС.
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