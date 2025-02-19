Макрон назвал три принципа мирных усилий после второй встречи с лидерами Европы и Канады
Киев • УНН
Президент Франции провел встречу с лидерами ЕС, Канады, Исландии и Норвегии по поддержке Украины. Участники выразили единую позицию и готовность взять ответственность за мир в Европе.
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел вторую неформальную встречу с лидерами стран Европейского Союза, а также Канады, Исландии и Норвегии. Об этом информирует УНН с ссылкой на Х-аккаунт французского президента.
Детали
Президент Эмманюэль Макрон заявил, что позиция Франции и участников встречи "четкая и единая".
Позиция Франции и ее партнеров четкая и единая. Желаем мира в Украине крепкого и прочного
По словам Президента Франции, государства выразили поддержку Украине и готовность взять на себя всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе.
Также страны поддержали цель президента США Дональда Трампа положить конец российскому вторжению в Украину.
В то же время Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция и ее партнеры будут продолжать усилия по миру по следующим принципам:
→ Украина должна быть всегда вовлечена в переговорные процессы и ее права должны уважаться;
→ Мир должен быть длительным и сопровождаться надежными и надежными гарантиями.
→ Надо принять во внимание вопрос безопасности европейцев.
Президент Франции добавил, что европейские страны убеждены в необходимости увеличить расходы на оборону и безопасность. Он пообещал, что решение примут в ближайшие дни.
Напомним
Президенты Украины и Франции обсудили гарантии безопасности и устойчивый мир в Европе. Лидеры скоординировали дипломатическую работу и обменялись мнениями по поддержке Украины.
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