Трюдо: Канада всегда будет на защите Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил в защиту Украины и заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на видеобращение Трюдо, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в видеообращении, размещенном в социальных сетях, Трюдо четко заявил, что "Канада и наши союзники" объединены в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и противостоянии правителю россии владимиру путину.

Канада и наши союзники однозначно выступают против незаконных, аморальных, несправедливых нарушений международного порядка, совершенных владимиром путиным - заявил Трюдо.

"Я с нетерпением жду встречи с моими европейскими партнерами через несколько часов, чтобы поговорить о том, как мы будем продолжать однозначно стоять на защите Украины, а также на защите правил, которые обеспечивают нам всем безопасность", - продолжил политик.

Трюдо решительно защитил "порядок, основанный на правилах", который, по его словам, удерживал мир в безопасности в течение последнего почти столетия.

Украинцы боролись и умирали не только для того, чтобы защитить свой суверенитет, свою территориальную целостность. Они также борются за защиту порядка, основанного на правилах, который обеспечивает безопасность для всех нас во всем мире уже почти 80 лет - сказал Премьер-министр Канады.

"Этот период мира, стабильности, процветания для всего мира происходит благодаря тому, что у нас были правила относительно границ, относительно не вторжения в соседние страны, которые россия решила сознательно нарушить несколько лет назад".

Трюдо опубликовал видео в своем Х-аккаунте, написав: "Канада всегда будет поддерживать Украину".

Как пишет The Hill, непоколебимая демонстрация поддержки Украины происходит на фоне эскалации словесной перепалки Трампа с Зеленским в последние дни и в то время, как администрация Трампа пытается договориться о прекращении войны между россией и Украиной.

Напомним

Президент Франции провел встречу с лидерами ЕС, Канады, Исландии и Норвегии по поддержке Украины. Участники выразили единую позицию и готовность взять ответственность за мир в Европе.

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