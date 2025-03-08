Департамент Маска звільнив українського журналіста "Голосу Америки" Яриша
Київ • УНН
Український журналіст Остап Яриш оголосив про завершення співпраці з Голосом Америки, де працював з 2019 року. За даними Детектор Медіа, звільнення відбулось після перевірки Департаменту DOGE під керівництвом Ілона Маска.
Український журналіст Остап Яриш припинив співпрацю з українською службою Голосу Америки, де він працював з 2019 року. Деталі звільнення він не уточнив. Про це кореспондент написав на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю, 7 березня, передає УНН.
Швидко новини розлітаються. Так швидко, що мої рідні та друзі дізналися про них із медіа ще до того, як я встиг їм розповісти. Якщо коротко – так, ми з Голосом Америки припинили співпрацю
Він пообіцяв згодом оприлюднити подробиці про причини й обставини свого звільнення, і зазначив, що наразі не даватиме додаткових коментарів.
Окремо – велике дякую за сотні повідомлень зі словами підтримки. Все бачу, всім обов’язково відпишу. Про те, що далі – також розповім згодом. На звʼязку
За інформацією шеф-редактора Детектор Медіа Наталії Лігачової, яку вона оприлюднила в Facebook, журналіста звільнили після перевірки Департаменту DOGE, яким керує американський мільярдер Ілон Маск.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп повідомив, що мільярдер Ілон Маск більше не матиме повноважень приймати ключові рішення щодо політики та персоналу в уряді.
Цю заяву Трамп зробив після скликання кабінету, під час якого він чітко зазначив, що Маск може лише надавати рекомендації департаментам, але не приймати фінальні рішення. Маск був присутнім у кабінеті під час цієї заяви.
Зустріч відбулася після серії масових звільнень і погроз на адресу державних службовців з боку засновника компанії Tesla, мільярдера і керівника Департаменту ефективності державного управління.
Ілон Маск закликав закрити "Радіо Свобода" та "Голос Америки"09.02.25, 17:42 • 45893 перегляди