Суд обязал администрацию Трампа возобновить "Голос Америки"

Федеральный суд в Вашингтоне обязал администрацию Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа возобновить работу "Голоса Америки" и его сотрудников, а также связанных с ним СМИ. Об этом сообщил корреспондент издания Остап Ярош на своей странице в соцсети Х (Twitter), передает УНН.

Детали

Во вторник, 22 апреля Остав Ярош в своем Х-аккаунте обнародовал постановление суда, обязывающее администрацию Дональда Трампа возобновить работу "Голоса Америки" и нескольких дочерних новостных агентств.

СОВСЕМ НЕДАВНО: Федеральный судья в Вашингтоне, округ Колумбия, приказал администрации Трампа возобновить работу "Голоса Америки" и его сотрудников, а также нескольких связанных с ним служб новостей. - говорится в заметке

В постановлении суда отмечается, что правительство США должно:

Вернуть на работу всех сотрудников и подрядчиков медиаагентства USAGM, которые были уволены или отправлены в отпуск после указа Трампа о сокращении от 14 марта 2025 года.

Возобновить финансирование для радиостанций Radio Free Asia и Middle East Broadcasting Networks.

Возобновить работу "Голоса Америки".

Кроме того, суд обязал американское правительство ежемесячно отчитываться о выполнении этого решения.

Напомним

Дональд Трамп подписал указ о сокращении финансирования федеральных учреждений, включая Агентство по глобальным медиа. Это коснется Голоса Америки, Радио Свобода и других организаций.

Украинская служба "Голоса Америки" временно приостановила работу, сотрудники отправлены в отпуск. Решение приняли на фоне сокращения финансирования медиаорганизаций США.

После прекращения финансирования "Голоса Америки" Белый дом выдвинул ряд замечаний к работе издания. В администрации Дональда Трампа заявили, что налогоплательщики больше не будут "на крючке радикальной пропаганды".

Украинская служба "Голоса Америки" прекращает сотрудничество со своими сотрудниками, работающими по персональным контрактам. Контракты будут официально завершены 31 марта 2025 года.

Сотрудники, журналисты и профсоюзы "Голоса Америки" подали в суд на администрацию Трампа из-за закрытия финансируемых правительством США новостных агентств. Они считают, что это нарушает их право на журналистскую свободу.