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Суд зобов’язав адміністрацію Трампа відновити "Голос Америки"

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Федеральний суд у Вашингтоні зобов'язав адміністрацію Трампа поновити роботу "Голосу Америки" та пов'язаних з ним ЗМІ. Також уряд США повинен щомісяця звітувати про виконання цього рішення.

Суд зобов’язав адміністрацію Трампа відновити "Голос Америки"

Федеральний суд у Вашингтоні, зобов’язав адміністрацію адміністрацію Президента Сполучених Штатів Амерки Дональда Трампа відновити роботу "Голосу Америки" та його співробітників, а також пов'язаних з ним ЗМІ. Про це повідомив кореспондент видання Остап Ярош на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.

Деталі

У вівторок, 22 квітня Остав Ярош у своєму Х-акаунті оприлюднив ухвалу суду, яка зобов’язує адміністрацію Дональда Трампа відновити роботу "Голосу Америки" та кількох дочірніх новинних агенцій.

ЗОВСІМ НЕДАВНО: Федеральний суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, наказав адміністрації Трампа відновити роботу "Голосу Америки" та його співробітників, а також кількох пов'язаних з ним служб новин.

- йдеться у дописі

В ухвалі суду зазначається, що уряд США має:

  • Повернути на роботу всіх співробітників та підрядників медіаагентства USAGM, яких було звільнено або відправлено у відпустку після указу Трампа про скорочення від 14 березня 2025 року.
    • Відновити фінансування для радіостанцій Radio Free Asia та Middle East Broadcasting Networks.
      • Поновити роботу "Голосу Америки".

        Крім того, суд зобов’язав американський уряд щомісяця звітувати про виконання цього рішення.

        Нагадаємо

        Дональд Трамп підписав указ про скорочення фінансування федеральних установ, включаючи Агентство з глобальних медіа. Це торкнеться Голосу Америки, Радіо Свобода та інших організацій.

        Українська служба "Голосу Америки" тимчасово припинила роботу, співробітників відправлено у відпустку. Рішення ухвалили на тлі скорочення фінансування медіаорганізацій США.

        Після припинення фінансування "Голосу Америки" Білий дім висунув низку зауважень до роботи видання. В адміністрації Дональда Трампа заявили, що платники податків більше не будуть "на гачку радикальної пропаганди". 

        Українська служба "Голосу Америки" припиняє співпрацю зі своїми працівниками, що працюють за персональними контрактами. Контракти буде офіційно завершено 31 березня 2025 року.

        Співробітники, журналісти та профспілки "Голосу Америки" подали до суду на адміністрацію Трампа через закриття фінансованих урядом США новинних агентств. Вони вважають, що це порушує їхнє право на журналістську свободу.

        Віта Зеленецька

        Віта Зеленецька

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