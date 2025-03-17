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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

Київ • УНН

 • 129216 перегляди

Українська служба "Голосу Америки" припиняє співпрацю зі своїми працівниками, що працюють за персональними контрактами. Контракти буде офіційно завершено 31 березня 2025 року.

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

Українська служба "Голосу Америки" припиняє співпрацю з працівниками, які працювали за персональними контрактами (PSC). Про це повідомила у соцмережі X (Twitter) журналістка Катерина Лісунова, передає УНН.

Деталі

У неділю, 16 березня журналістка Катерина Лісунова написала у своєму X-акаунті, що всі співробітники з таким статусом отримали офіційне повідомлення про завершення їхніх контрактів 31 березня.

Усі PSC, включаючи мене принаймні з української служби VOA, щойно отримали повідомлення про те, що їхні контракти на персональне обслуговування офіційно завершаться 31 березня 2025 року о 23:59

- йдеться у дописі.

Нагадаємо, адміністрація Трампа розкритикувала "Голос Америки" через порушення стандартів, ухилення від відповідальності та публікації критичних коментарів репортерів щодо Трампа в соцмережах.

"Голос Америки" Українською призупинив мовлення через зміни в США: робітники відправлені в адміністративну відпустку16.03.25, 03:23 • 20936 переглядiв

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