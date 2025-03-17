"Голос Америки" прекращает контракты с сотрудниками украинской службы
Киев • УНН
Украинская служба "Голоса Америки" прекращает сотрудничество со своими сотрудниками, работающими по персональным контрактам. Контракты будут официально завершены 31 марта 2025 года.
Украинская служба "Голоса Америки" прекращает сотрудничество с работниками, работавшими по персональным контрактам (PSC). Об этом сообщила в соцсети X (Twitter) журналистка Катерина Лисунова, передает УНН.
Детали
В воскресенье, 16 марта журналистка Катерина Лисунова написала в своем X-аккаунте, что все сотрудники с таким статусом получили официальное уведомление о завершении их контрактов 31 марта.
Все PSC, включая меня по крайней мере из украинской службы VOA, только что получили уведомление о том, что их контракты на персональное обслуживание официально завершатся 31 марта 2025 года в 23:59
Напомним, администрация Трампа раскритиковала "Голос Америки" за нарушение стандартов, уклонение от ответственности и публикации критических комментариев репортеров о Трампе в соцсетях.
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