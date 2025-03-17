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"Голос Америки" прекращает контракты с сотрудниками украинской службы

Киев • УНН

 • 129214 просмотра

Украинская служба "Голоса Америки" прекращает сотрудничество со своими сотрудниками, работающими по персональным контрактам. Контракты будут официально завершены 31 марта 2025 года.

"Голос Америки" прекращает контракты с сотрудниками украинской службы

Украинская служба "Голоса Америки" прекращает сотрудничество с работниками, работавшими по персональным контрактам (PSC). Об этом сообщила в соцсети X (Twitter) журналистка Катерина Лисунова, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 16 марта журналистка Катерина Лисунова написала в своем X-аккаунте, что все сотрудники с таким статусом получили официальное уведомление о завершении их контрактов 31 марта.

Все PSC, включая меня по крайней мере из украинской службы VOA, только что получили уведомление о том, что их контракты на персональное обслуживание официально завершатся 31 марта 2025 года в 23:59

- говорится в заметке.

Напомним, администрация Трампа раскритиковала "Голос Америки" за нарушение стандартов, уклонение от ответственности и публикации критических комментариев репортеров о Трампе в соцсетях.

"Голос Америки" на украинском языке приостановил вещание из-за изменений в США: работники отправлены в административный отпуск16.03.25, 03:23 • 20933 просмотра

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