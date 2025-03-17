"Голос Америки" прекращает контракты с сотрудниками украинской службы

Украинская служба "Голоса Америки" прекращает сотрудничество с работниками, работавшими по персональным контрактам (PSC). Об этом сообщила в соцсети X (Twitter) журналистка Катерина Лисунова, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 16 марта журналистка Катерина Лисунова написала в своем X-аккаунте, что все сотрудники с таким статусом получили официальное уведомление о завершении их контрактов 31 марта.

Все PSC, включая меня по крайней мере из украинской службы VOA, только что получили уведомление о том, что их контракты на персональное обслуживание официально завершатся 31 марта 2025 года в 23:59