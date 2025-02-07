В Вашингтоне состоялась акция протеста украинских активистов против участия российских евангелистских пасторов в Национальном молитвенном завтраке США. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

Главной причиной недовольства стало то, что среди приглашенных оказались религиозные деятели, которые публично поддерживают политику агрессора и войну против Украины.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, с самого утра возле отеля "Хилтон", где проходило мероприятие, собрались протестующие. Они призвали американские власти не допускать въезда в страну лиц, пропагандирующих идеи, оправдывающие российскую агрессию, а также ввести санкции против них.

Среди гостей молитвенного завтрака были представители российских религиозных организаций, которые имеют связи с кремлем. В частности, на мероприятии были замечены сергей ряховский, епископ, занимающий важные должности в российских религиозных и государственных структурах, а также дмитрий шатров, представитель религиозной организации в Северо-Западном федеральном округе рф.

Украинская община Вашингтона отметила, что участие таких лиц в подобных мероприятиях неприемлемо, поскольку они поддерживают действия российских властей, направленные на уничтожение Украины. Активисты подчеркнули важность международной поддержки в борьбе против распространения кремлевской пропаганды и призвали к решительным действиям против тех, кто оправдывает военные преступления.

Зеленский принял участие в Национальном молитвенном завтраке