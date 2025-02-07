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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы в Вашингтоне протестуют против российских пасторов на молитвенном завтраке

Украинцы в Вашингтоне протестуют против российских пасторов на молитвенном завтраке

Киев  •  УНН

 • 3428 просмотра

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Возле отеля "Хилтон" в Вашингтоне состоялась акция протеста против участия российских евангелистских пасторов в Национальном молитвенном завтраке США. Активисты требуют запретить въезд лицам, которые поддерживают российскую агрессию.

В Вашингтоне состоялась акция протеста украинских активистов против участия российских евангелистских пасторов в Национальном молитвенном завтраке США. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

Главной причиной недовольства стало то, что среди приглашенных оказались религиозные деятели, которые публично поддерживают политику агрессора и войну против Украины. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, с самого утра возле отеля "Хилтон", где проходило мероприятие, собрались протестующие. Они призвали американские власти не допускать въезда в страну лиц, пропагандирующих идеи, оправдывающие российскую агрессию, а также ввести санкции против них. 

Среди гостей молитвенного завтрака были представители российских религиозных организаций, которые имеют связи с кремлем. В частности, на мероприятии были замечены сергей ряховский, епископ, занимающий важные должности в российских религиозных и государственных структурах, а также дмитрий шатров, представитель религиозной организации в Северо-Западном федеральном округе рф. 

Украинская община Вашингтона отметила, что участие таких лиц в подобных мероприятиях неприемлемо, поскольку они поддерживают действия российских властей, направленные на уничтожение Украины. Активисты подчеркнули важность международной поддержки в борьбе против распространения кремлевской пропаганды и призвали к решительным действиям против тех, кто оправдывает военные преступления. 

Зеленский принял участие в Национальном молитвенном завтраке29.06.24, 14:44 • 31798 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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