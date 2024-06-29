В субботу, 29 июня, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Национальном молитвенном завтраке. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.

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Принял участие в Национальном молитвенном завтраке. Спасибо участникам за поддержку! Спасибо за молитвы ради Украины! Спасибо, что распространяете правду об этой войне, объединяете и поддерживаете людей и призываете все сердца мира быть с нами - написал Зеленский.

Глава государства также обнародовал ряд фото с молитвенного завтрака. На мероприятии присутствовали военные, духовенство и политики.

Напомним

В этом месяце, на полях Саммита мира в Швейцарии, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем.