Президент Владимир Зеленский посетил Национальный молитвенный завтрак в Украине, поблагодарив участников за поддержку, молитвы и распространение правды о войне.
В субботу, 29 июня, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Национальном молитвенном завтраке. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.
Детали
Принял участие в Национальном молитвенном завтраке. Спасибо участникам за поддержку! Спасибо за молитвы ради Украины! Спасибо, что распространяете правду об этой войне, объединяете и поддерживаете людей и призываете все сердца мира быть с нами
Глава государства также обнародовал ряд фото с молитвенного завтрака. На мероприятии присутствовали военные, духовенство и политики.
Напомним
В этом месяце, на полях Саммита мира в Швейцарии, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем.