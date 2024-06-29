Зеленський взяв участь у Національному молитовному сніданку
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський відвідав Національний молитовний сніданок в Україні, подякувавши учасникам за підтримку, молитви та поширення правди про війну.
У суботу, 29 червня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у Національному молитовному сніданку. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави.
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Взяв участь у Національному молитовному сніданку. Дякую учасникам за підтримку! Дякую за молитви заради України! Дякую, що поширюєте правду про цю війну, єднаєте й підтримуєте людей та закликаєте всі серця світу бути з нами
Глава держави також оприлюднив низку фото з молитовного сніданку. На заході були присутні військові, духовенство та політики.
Нагадаємо
Цього місяця, на полях Саміту миру у Швейцарії, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм.