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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Зеленський взяв участь у Національному молитовному сніданку

Київ • УНН

 • 31965 перегляди

Президент Володимир Зеленський відвідав Національний молитовний сніданок в Україні, подякувавши учасникам за підтримку, молитви та поширення правди про війну.

Зеленський взяв участь у Національному молитовному сніданку

У суботу, 29 червня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у Національному молитовному сніданку. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави.

Деталі 

Взяв участь у Національному молитовному сніданку. Дякую учасникам за підтримку! Дякую за молитви заради України! Дякую, що поширюєте правду про цю війну, єднаєте й підтримуєте людей та закликаєте всі серця світу бути з нами

- написав Зеленський. 

Глава держави також оприлюднив низку фото з молитовного сніданку. На заході були присутні військові, духовенство та політики. 

Нагадаємо

Цього місяця, на полях Саміту миру у Швейцарії, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

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