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Українці у Вашингтоні протестують проти російських пасторів на молитовному сніданку

Українці у Вашингтоні протестують проти російських пасторів на молитовному сніданку

Київ • УНН

 • 103499 перегляди

Біля готелю "Хілтон" у Вашингтоні відбулася акція протесту проти участі російських євангелістських пасторів у Національному молитовному сніданку США. Активісти вимагають заборонити в'їзд особам, які підтримують російську агресію.

У Вашингтоні відбулася акція протесту українських активістів проти участі російських євангелістських пасторів у Національному молитовному сніданку США. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.

Деталі

Головною причиною невдоволення стало те, що серед запрошених виявилися релігійні діячі, які публічно підтримують політику агресора та війну проти України. 

Попри несприятливі погодні умови, з самого ранку біля готелю "Хілтон", де проходив захід, зібралися учасники протесту. Вони закликали американську владу не допускати в’їзду до країни осіб, які пропагують ідеї, що виправдовують російську агресію, а також запровадити санкції проти них. 

Серед гостей молитовного сніданку були представники російських релігійних організацій, які мають зв’язки з кремлем. Зокрема, на заході були помічені сергій ряховський, єпископ, який займає важливі посади в російських релігійних та державних структурах, а також дмитро шатров, представник релігійної організації у Північно-Західному федеральному окрузі рф. 

Українська громада Вашингтона наголосила, що участь таких осіб у подібних заходах є неприйнятною, оскільки вони підтримують дії російської влади, спрямовані на знищення України. Активісти підкреслили важливість міжнародної підтримки в боротьбі проти поширення кремлівської пропаганди та закликали до рішучих дій проти тих, хто виправдовує воєнні злочини. 

Зеленський взяв участь у Національному молитовному сніданку29.06.24, 14:44 • 31964 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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