Українці у Вашингтоні протестують проти російських пасторів на молитовному сніданку

У Вашингтоні відбулася акція протесту українських активістів проти участі російських євангелістських пасторів у Національному молитовному сніданку США. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.

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Головною причиною невдоволення стало те, що серед запрошених виявилися релігійні діячі, які публічно підтримують політику агресора та війну проти України.

Попри несприятливі погодні умови, з самого ранку біля готелю "Хілтон", де проходив захід, зібралися учасники протесту. Вони закликали американську владу не допускати в’їзду до країни осіб, які пропагують ідеї, що виправдовують російську агресію, а також запровадити санкції проти них.

Серед гостей молитовного сніданку були представники російських релігійних організацій, які мають зв’язки з кремлем. Зокрема, на заході були помічені сергій ряховський, єпископ, який займає важливі посади в російських релігійних та державних структурах, а також дмитро шатров, представник релігійної організації у Північно-Західному федеральному окрузі рф.

Українська громада Вашингтона наголосила, що участь таких осіб у подібних заходах є неприйнятною, оскільки вони підтримують дії російської влади, спрямовані на знищення України. Активісти підкреслили важливість міжнародної підтримки в боротьбі проти поширення кремлівської пропаганди та закликали до рішучих дій проти тих, хто виправдовує воєнні злочини.

Зеленський взяв участь у Національному молитовному сніданку