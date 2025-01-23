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Указ Трампа об остановке международной поддержки не касается помощи по безопасности Украине - Пентагон

Указ Трампа об остановке международной поддержки не касается помощи по безопасности Украине - Пентагон

Киев  •  УНН

 • 3435 просмотра

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Пентагон подтвердил, что указ Трампа о 90-дневной паузе в предоставлении международной поддержки не касается военной помощи Украине. Документ влияет только на программы развития, но не на контракты USAI и PDA.

Президентский указ Дональда Трампа о 90-дневной паузе в предоставлении международной поддержки не влияет на программы вооруженной помощи Украине. Об этом в Пентагоне подтвердили Украинской службе Голоса Америки, передает УНН.

Помощь в сфере безопасности Украине не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки 

- сообщили в Минобороны США.

Это означает, что контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI, оформленные администрацией Байдена, остаются в силе. Также конкретный указ Трампа не влияет на любые остаточные и ранее запланированные поставки оружия со складов США по программе PDA, которые были объявлены Джо Байденом.

Впрочем, пока неизвестно, как именно президентский указ Трампа может повлиять на невоенную помощь для Украины. Посольство США в Украине дополнительных объяснений по этому поводу не дает и ссылается на обнародованный текст указа президента Трампа, сообщает Радио Свобода.

В первый день на посту Дональд Трамп подписал указ о 90-дневной остановке внешней помощи США на программы по развитию.

В нем говорится, что все руководители министерств и агентств, которые отвечают за программы США по помощи иностранному развитию, должны немедленно приостановить выделение и выплату средств иностранным странам и международным неправительственным организациям - до пересмотра таких программ на эффективность и соответствие политике США.

Такую проверку должны провести в течение 90 дней с момента подписания указа.

В тексте документа говорится, что ни одна дальнейшая внешняя помощь США не будет предоставляться способом, который не полностью согласуется с внешней политикой президента США.

Все еще продолжается: МИД о военной помощи США для Украины23.01.25, 17:05 • 15527 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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