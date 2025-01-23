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Указ Трампа про зупинку міжнародної підтримки не стосується безпекової допомоги Україні - Пентагон

Указ Трампа про зупинку міжнародної підтримки не стосується безпекової допомоги Україні - Пентагон

Київ • УНН

 • 58553 перегляди

Пентагон підтвердив, що указ Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не стосується військової допомоги Україні. Документ впливає лише на програми розвитку, але не на контракти USAI та PDA.

Президентський указ Дональда Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми збройної допомоги Україні. Про це в Пентагоні підтвердили Українській службі Голосу Америки, передає УНН.

Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки 

- повідомили в Міноборони США.

Це означає, що контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, оформлені адміністрацією Байдена, залишаються в силі. Також конкретний указ Трампа не впливає на будь-які залишкове і раніше заплановане постачання зброї зі складів США за програмою PDA, яке було оголошене Джо Байденом.

Втім, наразі невідомо, як саме президентський указ Трампа може вплинути на невійськову допомогу для України. Посольство США в Україні додаткових пояснень з цього приводу не дає і посилається на оприлюднений текст указу президента Трампа, повідомляє Радіо Свобода.

В перший день на посаді Дональд Трамп підписав указ про 90-денну зупинку зовнішньої допомоги США на програми з розвитку.

У ньому йдеться, що всі керівники міністерств і агенцій, які відповідають за програми США з допомоги іноземного розвитку, повинні негайно призупинити виділення та виплату коштів іноземним країнам та міжнародним неурядовим організаціям - до перегляду таких програм на ефективність та відповідність політиці США.

Таку перевірку мають провести протягом 90 днів з моменту підписання указу.

У тексті документа мовиться, що жодна подальша зовнішня допомога США не буде надаватися у спосіб, який не повністю узгоджується із зовнішньою політикою президента США.

Все ще триває: МЗС про військову допомогу США для України23.01.25, 17:05 • 24738 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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