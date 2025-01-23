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Все ще триває: МЗС про військову допомогу США для України

Все ще триває: МЗС про військову допомогу США для України

Київ • УНН

 • 24738 перегляди

МЗС України підтверджує продовження військової допомоги від США. Раніше повідомлялося про затримки поставок та невикористані 4 млрд доларів за президентства Байдена.

Станом на сьогодні військова допомога США Україні триває. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Те, що стосується військової допомоги США Україні, ця допомога станом на зараз триває. Щодо конкретних сум, які залишалися в президентській програмі, давайте дивитися за розвитком подій. Як знову ж таки буде відбуватися контакт між українською та американською сторонами, але я переконаний, що можна вирішити всі питання, які існують", - заявив Тихий.

Речник МЗС наголосив, що загалом військова підтримка збоку США України - це стратегічна річ й це стратегічно важливо для самої Америки.

"Ми в цьому переконані, ми це доносимо до американської сторони, що ця підтримка сприяє стабільності Європи й вона має ключове значення в тому числі для досягнення справедливого миру", - сказав Тихий.

Окрім того, Тихий зауважив, що загалом позиція України полягає в тому, що тиск на державу-агресора має складатися з двох компонентів - економічного та військового.

Додамо

США за президентства Байдена не встигли використати майже 4 мільярди доларів на допомогу Україні.

Доповнення

Днями Президент Володимир Зеленський заявляв, що на сході складна ситуація й там найбільша кількість російських військ. В України була велика проблема із затримкою постачання військової допомоги від США й торішня допомога ще в дорозі.

У вересні 2024 року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю CNN, що багатомісячні затримки в постачанні американської військової допомоги призвели до критичних нестач боєприпасів і вплинули на моральний дух українських військових.

Трамп підписав указ про тимчасове призупинення програм іноземної допомоги США для перевірки їх відповідності політичним цілям. Призупинення триватиме 90 днів і стосується допомоги на суму 68 млрд доларів у 204 країнах.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що розпорядження про тимчасове призупинення всіх програм іноземної допомоги США, яке підписав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, не стосується військової підтримки, що надається Україні для протистояння російській агресії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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