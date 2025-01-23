Все еще продолжается: МИД о военной помощи США для Украины

По состоянию на сегодня военная помощь США Украине продолжается. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

«То, что касается военной помощи США Украине, эта помощь по состоянию на сейчас продолжается. Относительно конкретных сумм, которые оставались в президентской программе, давайте смотреть за развитием событий. Как опять же будет происходить контакт между украинской и американской сторонами, но я убежден, что можно решить все вопросы, которые существуют», - заявил Тихий.

Представитель МИД подчеркнул, что в целом военная поддержка со стороны США Украины - это стратегическая вещь и это стратегически важно для самой Америки.

«Мы в этом убеждены, мы это доносим до американской стороны, что эта поддержка способствует стабильности Европы и она имеет ключевое значение в том числе для достижения справедливого мира», - сказал Тихий.

Кроме того, Тихий отметил, что в целом позиция Украины заключается в том, что давление на государство-агрессора должно состоять из двух компонентов - экономического и военного.

Добавим

США при президентстве Байдена не успели использовать почти 4 миллиарда долларов на помощь Украине.

Дополнение

На днях Президент Владимир Зеленский заявлял, что на востоке сложная ситуация и там наибольшее количество российских войск. У Украины была большая проблема с задержкой поставок военной помощи от США и прошлогодняя помощь еще в пути.

В сентябре 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью CNN, что многомесячные задержки в поставках американской военной помощи привели к критическим нехваткам боеприпасов и повлияли на моральный дух украинских военных.

Трамп подписал указ о временном приостановлении программ иностранной помощи США для проверки их соответствия политическим целям. Приостановка продлится 90 дней и касается помощи на сумму 68 млрд долларов в 204 странах.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что распоряжение о временном приостановлении всех программ иностранной помощи США, которое подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, не касается военной поддержки, предоставляемой Украине для противостояния российской агрессии.