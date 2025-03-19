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Радио Свобода подала в суд после того, как администрация Трампа прекратила финансирование

Киев • УНН

 • 9874 просмотра

Радио Свободная Европа/Радио Свобода подали в суд на администрацию Трампа из-за попыток лишить организацию финансирования. Сеть может уволить персонал, если финансирование не возобновится.

Радио Свобода подала в суд после того, как администрация Трампа прекратила финансирование

Радио Свободная Европа/Радио Свобода подали в суд на Кари Лейк (старшего советника в USAGM) и администрацию Трампа во вторник из-за попыток лишить организации финансирования. Пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

На прошлой неделе Президент Соединенных Штатов подписал приказ, по которому должны ликвидировать Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Оно же, в свою очередь, финансирует радиостанцию и Голос Америки (VOA). Иск был подан в понедельник, 17 марта, в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия. В нем есть ходатайство о том, чтобы финансирование радиостанции было немедленно заморожено, а ее счет в 7,4 миллиона долларов не был оплачен.

Во вторник Радио Свобода подала встречный иск, ведь сети придется уволить персонал, если финансирование не возобновится. Радио Свободная Европа/Радио Свобода публикует контент на 27 языках для 23 стран Европы и Азии, охватывая еженедельную аудиторию более 47 миллионов человек.

Выплачивать ли средства в соответствии с законами об ассигнованиях, и делать ли эти средства доступными через гранты в соответствии с Законом о международном вещании, не является необязательным выбором для агентства. Это закон. Требуется срочная помощь, чтобы заставить агентство соблюдать закон

- говорится во встречном иске.

Это не время уступать территорию для пропаганды и цензуры противников Америки. "Мы считаем, что закон на нашей стороне, и что празднование нашей смерти деспотами во всем мире преждевременно, - отметил генеральный директор сети Стивен Капус.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что администрация Трампа начала массовые увольнения в "Голосе Америки"

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