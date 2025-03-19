Радіо Свобода подала до суду після того, як адміністрація Трампа припинила фінансування

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подали до суду на Карі Лейк (старшого радника в USAGM) та адміністрацію Трампа у вівторок через спроби позбавити організації фінансування. Пише УНН із посиланням на The Hill.

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Минулого тижня Президент Сполучених Штатів підписав наказ, за яким мають ліквідувати Агентства США з глобальних медіа (USAGM). Воно ж, в свою чергу, фінансує радіостанцію та Голос Америки (VOA). Позов був поданий у понеділок, 17 березня до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія. В ньому є клопотання про те, аби фінансування радіостанції було негайно заморожено, а її рахунок у 7,4 мільйона доларів не був сплачений.

У вівторок Радіо Свобода подала зустрічний позов, адже мережі доведеться звільнити персонал, якщо фінансування не відновиться. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода публікує контент 27 мовами для 23 країн Європи та Азії, охоплюючи щотижневу аудиторію понад 47 мільйонів людей.

Чи виплачувати кошти відповідно до законів про асигнування, і чи робити ці кошти доступними через гранти відповідно до Закону про міжнародне мовлення, не є необов’язковим вибором для агентства. Це закон. Потрібна термінова допомога, щоб змусити агентство дотримуватися закону - йдеться у зустрічному позові.

Це не час поступатися тереном для пропаганди та цензури супротивників Америки. "Ми вважаємо, що закон на нашому боці, і що святкування нашої смерті деспотами в усьому світі є передчасним, - зазначив , генеральний директор мережі Стівен Капус.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що адміністрація Трампа розпочала масові звільнення в "Голосі Америки"