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Радіо Свобода подала до суду після того, як адміністрація Трампа припинила фінансування

Київ • УНН

 • 9882 перегляди

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подали до суду на адміністрацію Трампа через спроби позбавити організацію фінансування. Мережа може звільнити персонал, якщо фінансування не відновиться.

Радіо Свобода подала до суду після того, як адміністрація Трампа припинила фінансування

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подали до суду на Карі Лейк (старшого радника в USAGM) та адміністрацію Трампа у вівторок через спроби позбавити організації фінансування. Пише УНН із посиланням на The Hill.

Деталі

Минулого тижня Президент Сполучених Штатів підписав наказ, за яким мають ліквідувати Агентства США з глобальних медіа (USAGM). Воно ж, в свою чергу, фінансує радіостанцію та Голос Америки (VOA). Позов був поданий у понеділок, 17 березня до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія. В ньому є клопотання про те, аби фінансування радіостанції було негайно заморожено, а її рахунок у 7,4 мільйона доларів не був сплачений.

У вівторок Радіо Свобода подала зустрічний позов, адже мережі доведеться звільнити персонал, якщо фінансування не відновиться. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода публікує контент 27 мовами для 23 країн Європи та Азії, охоплюючи щотижневу аудиторію понад 47 мільйонів людей.

Чи виплачувати кошти відповідно до законів про асигнування, і чи робити ці кошти доступними через гранти відповідно до Закону про міжнародне мовлення, не є необов’язковим вибором для агентства. Це закон. Потрібна термінова допомога, щоб змусити агентство дотримуватися закону

- йдеться у зустрічному позові.

Це не час поступатися тереном для пропаганди та цензури супротивників Америки. "Ми вважаємо, що закон на нашому боці, і що святкування нашої смерті деспотами в усьому світі є передчасним, - зазначив , генеральний директор мережі Стівен Капус.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що адміністрація Трампа розпочала масові звільнення в "Голосі Америки"

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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