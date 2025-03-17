Адміністрація Трампа розпочала масові звільнення в "Голосі Америки"

Адміністрація президента США Дональда Трампа в неділю почала масові звільнення в "Голосі Америки" та інших фінансованих США ЗМІ, чітко даючи зрозуміти свій намір позбутися ЗМІ, які давно вважалися критичними для впливу США, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Буквально через день після того, як усі співробітники були відправлені у відпустку, працівники, які працюють за контрактом, отримали електронний лист із повідомленням про звільнення наприкінці березня.

"Голос Америки" Українською призупинив мовлення через зміни в США: робітники відправлені в адміністративну відпустку

В електронному листі, який AFP підтвердили кілька співробітників, підрядникам повідомлялося, що "ви повинні негайно припинити всі роботи та не маєте доступу до будь-яких будівель або систем агентства".

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

Підрядники складають значну частину робочої сили "Голосу Америки" та домінують серед персоналу неангломовних служб, хоча останні цифри були недоступні одразу.

Багато підрядників не є громадянами США, тобто вони, швидше за все, залежать від своїх робочих місць, які невдовзі зникнуть, щоб мати візи для перебування в Сполучених Штатах.

Більшість штатних працівників "Голосу Америки", які мають більший правовий захист, не були негайно звільнені, а залишаються в адміністративній відпустці, і їм наказано не працювати.

Доповнення

"Голос Америки", створений під час Другої світової війни, транслював по всьому світу 49 мовами з місією охопити країни, де немає свободи ЗМІ.

У п’ятницю Трамп підписав указ, спрямований на материнське Агентство США з глобальних медіа "Голосу Америки" в його останніх масштабних скороченнях федерального уряду.

У 2023 фінансовому році в агентстві працювало 3384 співробітники. Він робив запит на 950 мільйонів доларів на поточний фінансовий рік.

Масштабні скорочення також "заморозили" "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", створене під час холодної війни для зв’язку з колишнім радянським блоком, і "Радіо Вільна Азія", створене для надання репортажів Китаю, Північній Кореї та іншим азіатським країнам із суворо обмеженими ЗМІ.

Інші канали, що фінансуються США, були знищені, зокрема Radio Farda, персьомовний мовник, заблокований урядом Ірану, і Alhurra, арабомовна мережа, заснована після вторгнення в Ірак через дуже критичне висвітлення з боку катарської Al-Jazeera.

Білий дім заявив у суботній заяві, що "платники податків більше не на гачку радикальної пропаганди", звинувачення, яке рідко висувається перед Трампом у спокійному "Голосі Америки", який давно спрямований на протидію комунізму.

Трамп регулярно критикує висвітлення його в ЗМІ та ставить під сумнів доцільність фінансування "Голосу Америки", коли у нього є "брандмауер", що забезпечує його редакційну незалежність.

Трамп за порадою технологічного мільярдера Ілона Маска пообіцяв різко скоротити розмір уряду, щоб звільнити місце для зниження податків. Його адміністрація вже припинила переважну більшість іноземної допомоги на розвиток і перейшла потроху до Міністерства освіти.

Ці кроки відбуваються на тлі того, що Китай і росія вкладають значні кошти в державні ЗМІ, щоб конкурувати із західними наративами, причому Китай часто пропонує безплатний контент для ЗМІ в країнах, що розвиваються.

У редакційній статті про припинення "Голосу Америки" державна китайська газета Global Times заявила, що "монополія на інформацію, якою володіють деякі традиційні західні ЗМІ, руйнується". "У міру того як все більше американців починають прориватися крізь свої інформаційні кокони і бачити реальний світ і багатовимірний Китай, демонізаційні наративи, які поширює "Голос Америки", зрештою стануть посміховиськом часу", - ідеться в статті.

Білий дім пояснив рішення Трампа припинити фінансування "Голосу Америки"