Администрация Трампа начала массовые увольнения в "Голосе Америки"

Администрация президента США Дональда Трампа в воскресенье начала массовые увольнения в "Голосе Америки" и других финансируемых США СМИ, четко давая понять свое намерение избавиться от СМИ, которые давно считались критическими для влияния США, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Буквально через день после того, как все сотрудники были отправлены в отпуск, работники, работающие по контракту, получили электронное письмо с уведомлением об увольнении в конце марта.

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В электронном письме, которое AFP подтвердили несколько сотрудников, подрядчикам сообщалось, что "вы должны немедленно прекратить все работы и не имеете доступа к каким-либо зданиям или системам агентства".

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Подрядчики составляют значительную часть рабочей силы "Голоса Америки" и доминируют среди персонала неанглоязычных служб, хотя последние цифры были недоступны сразу.

Многие подрядчики не являются гражданами США, то есть они, скорее всего, зависят от своих рабочих мест, которые вскоре исчезнут, чтобы иметь визы для пребывания в Соединенных Штатах.

Большинство штатных сотрудников "Голоса Америки", которые имеют большую правовую защиту, не были немедленно уволены, а остаются в административном отпуске, и им приказано не работать.

Дополнение

"Голос Америки", созданный во время Второй мировой войны, транслировал по всему миру на 49 языках с миссией охватить страны, где нет свободы СМИ.

В пятницу Трамп подписал указ, направленный на материнское Агентство США по глобальным медиа "Голоса Америки" в его последних масштабных сокращениях федерального правительства.

В 2023 финансовом году в агентстве работало 3384 сотрудника. Он делал запрос на 950 миллионов долларов на текущий финансовый год.

Масштабные сокращения также "заморозили" "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", созданное во время холодной войны для связи с бывшим советским блоком, и "Радио Свободная Азия", созданное для предоставления репортажей Китаю, Северной Корее и другим азиатским странам со строго ограниченными СМИ.

Другие каналы, финансируемые США, были уничтожены, в том числе Radio Farda, персидскоязычный вещатель, заблокированный правительством Ирана, и Alhurra, арабоязычная сеть, основанная после вторжения в Ирак из-за очень критического освещения со стороны катарской Al-Jazeera.

Белый дом заявил в субботнем заявлении, что "налогоплательщики больше не на крючке радикальной пропаганды", обвинение, которое редко выдвигается перед Трампом в спокойном "Голосе Америки", который давно направлен на противодействие коммунизму.

Трамп регулярно критикует освещение его в СМИ и ставит под сомнение целесообразность финансирования "Голоса Америки", когда у него есть "брандмауэр", обеспечивающий его редакционную независимость.

Трамп по совету технологического миллиардера Илона Маска пообещал резко сократить размер правительства, чтобы освободить место для снижения налогов. Его администрация уже прекратила подавляющее большинство иностранной помощи на развитие и перешла понемногу к Министерству образования.

Эти шаги происходят на фоне того, что Китай и россия вкладывают значительные средства в государственные СМИ, чтобы конкурировать с западными нарративами, причем Китай часто предлагает бесплатный контент для СМИ в развивающихся странах.

В редакционной статье о прекращении "Голоса Америки" государственная китайская газета Global Times заявила, что "монополия на информацию, которой обладают некоторые традиционные западные СМИ, разрушается". "По мере того как все больше американцев начинают прорываться сквозь свои информационные коконы и видеть реальный мир и многомерный Китай, демонизационные нарративы, которые распространяет "Голос Америки", в конечном итоге станут посмешищем времени", - говорится в статье.

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