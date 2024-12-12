Трамп определился с новым руководителем "Голоса Америки": что известно

Избранный президент США Дональд Трамп объявил в среду, что он хочет, чтобы его союзница Кари Лейк стала следующим руководителем "Голоса Америки", федеральной сети, которая является частью Агентства США по глобальным медиа, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Трамп заявил в эфире Truth Social, что Лейк будет номинирована как следующая руководительница Агентства США по глобальным медиа, о чем, как Трамп сказал, он объявит "вскоре".

Трамп сказал, что Лейк "обеспечит, чтобы американские ценности свободы и независимости транслировались по всему миру СПРАВЕДЛИВО и ТОЧНО, в отличие от лжи, распространяемой медиа фейковых новостей".

Представители "Голоса Америки", как указано, не сразу ответили на вопрос о процессах выдвижения и утверждения нового главы, а также о том, что может означать заявление Трампа для нынешнего директора Майкла Абрамовица.

Лейк сказала в эфире X, что для нее "честь" заявление Трампа.

"Под моим руководством "Голос Америки" преуспеет в своей миссии: вести хронику достижений Америки во всем мире, - сказала она. - Спасибо за ваше доверие, президент Трамп. Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить "Голос Америки", и я не могу дождаться, чтобы начать".

При этом, как отмечает издание, заявленная миссия "Голоса Америки" заключается не в том, чтобы популяризировать достижения Америки; скорее на его веб-сайте указано, что он "стремится обеспечить всестороннее освещение новостей и рассказать аудитории правду".

"Голос Америки", как указано, также отмечает "брандмауэр", который, как сообщается на его веб-сайте, "запрещает вмешательство любого чиновника США в объективное, независимое освещение новостей, тем самым защищая способность наших журналистов создавать контент, который отражает высокие профессиональные стандарты журналистики, свободный от политического вмешательства".

Лейк более 20 лет работала ведущей новостей в Аризоне в KSAZ, филиале Phoenix Fox. После того, как она покинула новостную индустрию, она участвовала в неудачных выборах как в Сенат, так и в губернаторы Аризоны.

Во время предвыборной кампании Лейк позиционировала себя как верную союзницу Трампа и яростного критика отрасли, к которой она когда-то принадлежала. Она насмехалась над журналистами, называя их "фейковыми новостями", заявляя на Республиканском национальном съезде, что они "сносили ваше гостеприимство". Она пыталась дискредитировать репортеров, утверждая, что журналисты "последние восемь лет лгали о президенте Дональде Трампе", склоняясь к необоснованным правым претензиям, отмечает издание.

Дополнение

"Голос Америки" имеет широкий международный охват, глобальная еженедельная аудитория составляет около 354 миллионов человек и имеет программы на 49 языках, согласно его веб-сайту.

Ранее Трампа критиковали за его назначение в 2020 году Майкла Пека главой Агентства США по глобальным медиа. Пека обвинили в подрыве независимости сетей, которые он контролировал.