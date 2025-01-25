Указ Госдепа США не касается военной помощи Украине - Остап Ярыш
Киев • УНН
Согласно информации, новые указания Госдепа США о приостановлении иностранной помощи не касаются военной поддержки Украины. Распоряжение о временном прекращении финансирования будет действовать 90 дней.
Новые указания Государственного департамента США о приостановлении иностранной помощи не влияют на программы военной поддержки Украины. Об этом сообщает журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, передает УНН.
В Пентагоне мне говорят обратное - что этот указ военной поддержки не касается. Не знаю, что именно имеет в виду POLITICO. Подозреваю, может идти речь о программе FMF, но заложенные средства на поддержку Украины давно потратили
Напомним
Госдепартамент США издал распоряжение о временном прекращении финансирования программ иностранной помощи на 90 дней.
США приостанавливает иностранную помощь на 90 дней: что известно о новом решении Госдепа24.01.25, 23:51 • 4039 просмотров