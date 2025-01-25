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Указ Держдепу США не стосується військової допомоги Україні - Остап Яриш

Указ Держдепу США не стосується військової допомоги Україні - Остап Яриш

Київ • УНН

 • 76746 перегляди

Згідно з інформацією, нові вказівки Держдепу США про призупинення іноземної допомоги не стосуються військової підтримки України. Розпорядження про тимчасове припинення фінансування діятиме 90 днів.

Нові вказівки Державного департаменту США щодо призупинення іноземної допомоги не впливають на програми військової підтримки України. Про це повідомляє журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, передає УНН.

В Пентагоні мені кажуть протилежне - що цей указ військової підтримки не стосується. Не знаю, що саме має на увазі POLITICO. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили

- заявив журналіст у X.

Нагадаємо

Держдепартамент США видав розпорядження про тимчасове припинення фінансування програм іноземної допомоги на 90 днів.

США призупиняє іноземну допомогу на 90 днів: що відомо про нове рішення Держдепу24.01.25, 23:51 • 27156 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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