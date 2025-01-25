Указ Держдепу США не стосується військової допомоги Україні - Остап Яриш

Нові вказівки Державного департаменту США щодо призупинення іноземної допомоги не впливають на програми військової підтримки України. Про це повідомляє журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, передає УНН.

В Пентагоні мені кажуть протилежне - що цей указ військової підтримки не стосується. Не знаю, що саме має на увазі POLITICO. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили