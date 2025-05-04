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Голос Америки может возобновить работу на следующей неделе - Politico

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Голос Америки, вероятно, возобновит работу в США уже на следующей неделе. USAGM планирует поэтапное возвращение в офис и возобновление программной деятельности.

Голос Америки может возобновить работу на следующей неделе - Politico

Голос Америки (VOA) вероятно, уже на следующей неделе возобновит работу в Соединенных Штатах Америки. Согласно письмам Министерства юстиции США, журналисты Голоса Америки могут начать "поэтапное возвращение" к работе и возобновить программную деятельность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Politico и Facebook-аккаунт экс-журналиста украинской службы Голос Америки Остапа Яриша

Детали

Как сообщил на странице в Facebook экс-журналист украинской службы Голос Америки Остап Ярыш, работникам Голоса Америки, которые находились в вынужденном отпуске, возобновили доступ к внутренним сетям. На почту им прислали письмо от руководителей агентства USAGM, которое занимается Голосом Америки.

В ближайшие дни вы получите указания о следующих шагах по модернизации агентства и выполнению миссии … Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми вами

- говорится в сообщении.

В другом письме представители руководства написали, что USAGM планирует возобновить работу Голоса Америки уже на следующей неделе.

По данным издания Politico, в электронном письме Министерства юстиции, отправленном адвокатам, представляющим сотрудников VOA в пятницу, сообщается, что агентство начнет "поэтапное возвращение" в офис и возобновит программирование на следующей неделе. 

Но до субботнего полудня разделенная коллегия окружного суда округа Колумбия вынесла решение о приостановлении действия определения суда низшей инстанции, которое должно было возобновить работу канала

- пишет издание.

 Радиостанция "Голос Америки" должна была возобновить свою работу после почти двухмесячного перерыва в работе после того, как администрация Трампа 14 марта своим указом остановила вещание, направленное против ряда федеральных агентств и офисов, включая Агентство США по глобальным медиа.

"После того, как в субботу было вынесено решение в пользу администрации Трампа, планы относительно этого издания стали неясными", - добавили в Politico.

Напомним

Во вторник, 22 апреля 2025 года Остав Ярош в своем Х-аккаунте обнародовал определение суда, обязывающее администрацию Дональда Трампа возобновить работу "Голоса Америки" и нескольких дочерних новостных агентств. Тогда Федеральный суд в Вашингтоне обязал администрацию Трампа возобновить работу "Голоса Америки" и связанных с ним СМИ. Также правительство США должно ежемесячно отчитываться о выполнении этого решения.

Белый дом объяснил решение Трампа прекратить финансирование "Голоса Америки"16.03.25, 08:31 • 23122 просмотра

Вита Зеленецкая

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