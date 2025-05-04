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Голос Америки може відновити роботу наступного тижня - Politico

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Голос Америки ймовірно відновить роботу в США вже наступного тижня. USAGM планує поетапне повернення до офісу та відновлення програмної діяльності.

Голос Америки може відновити роботу наступного тижня - Politico

Голос Америки (VOA) ймовірно вже наступного тижня відновить роботу у Сполучених Штатах Америки. Згідно з листами Міністерства юстиції США, журналісти Голосу Америки можуть розпочати "поетапне повернення" до роботи та відновити програмну діяльність. Про це інформує УНН із посиланням на видання Politico та Facebook-акаунт ексжурналіста української служби Голос Америки Остап Яриш

Деталі

Як повідомив на сторінці у Facebook ексжурналіст української служби Голос Америки Остап Яриш, працівникам Голосу Америки, які перебували у вимушеній відпустці, відновили доступ до внутрішніх мереж. На пошту їм надіслали лист від керівників агенції USAGM, яка опікується Голосом Америки.

Найближчими днями ви отримаєте вказівки про наступні кроки щодо модернізації агенції та виконання місії … Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма вами

- йдеться у повідомленні.

В іншому листі представники керівництва написали, що USAGM планує відновити роботу Голосу Америки вже наступного тижня.

За даними видання Politico, в електронному листі Міністерства юстиції, надісланому адвокатам, який представляє співробітників VOA у п'ятницю, повідомляється, що агентство розпочне "поетапне повернення" до офісу та відновить програмування наступного тижня. 

Але до суботнього полудня розділена колегія окружного суду округу Колумбія винесла рішення про зупинення дії ухвали суду нижчої інстанції, яка мала відновити роботу каналу

- пише видання.

 Радіостанція "Голос Америки" мала відновити свою роботу після майже двомісячної перерви в роботі після того, як адміністрація Трампа 14 березня своїм указом зупинила мовлення, спрямоване проти низки федеральних агентств та офісів, включаючи Агентство США з глобальних медіа.

"Після того, як у суботу було винесено рішення на користь адміністрації Трампа, плани щодо цього видання стали неясними", - додали в Politico.

Нагадаємо

У вівторок, 22 квітня 2025 року Остав Ярош у своєму Х-акаунті оприлюднив ухвалу суду, яка зобов’язує адміністрацію Дональда Трампа відновити роботу "Голосу Америки" та кількох дочірніх новинних агенцій. Тоді Федеральний суд у Вашингтоні зобов'язав адміністрацію Трампа поновити роботу "Голосу Америки" та пов'язаних з ним ЗМІ. Також уряд США повинен щомісяця звітувати про виконання цього рішення.

Білий дім пояснив рішення Трампа припинити фінансування "Голосу Америки"16.03.25, 08:31 • 23124 перегляди

Віта Зеленецька

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