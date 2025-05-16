Трамп планирует продать штаб-квартиру "Голоса Америки"

Администрация президента США Дональда Трампа инициировала продажу штаб-квартиры Голоса Америки (Voice of America, VOA) - федерального здания Уилбура Коэна (Wilbur Cohen Federal Building) в Вашингтоне. Решение связано с программой сокращения правительственного сектора недвижимости. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Здание радиостанции "Голос Америки" - последняя из ряда громких зданий, попавших в список "ускоренной продажи" в рамках мер по сокращению влияния правительства на рынок недвижимости.

Продажа состоялась на фоне попыток Трампа закрыть "Голос Америки" и родственные ему сети, включая "Радио Свободная Европа", "Радио Свободная Азия", Управление вещания Кубы и Фонд открытых технологий, в рамках усилий советника Трампа-миллиардера Илона Маска по сокращению размера федерального правительства - говорится в заметке Bloomberg.

Отмечается, что продажа здания "Голоса Америки" оставит сотрудников и подрядчиков государственных международных новостных сетей без помещения, даже если им удастся добиться от Конгресса или судов отмены сокращений финансирования, принятых Трампом.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий значительное сокращение федеральной бюрократии, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует такие международные медиа, как "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода".

Администрация Трампа раскритиковала "Голос Америки" за нарушение стандартов, уклонение от ответственности и публикации критических комментариев репортеров о Трампе в соцсетях.

Суд обязал администрацию Трампа возобновить "Голос Америки"