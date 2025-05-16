Трамп планує продати штаб-квартиру "Голосу Америки"
Київ • УНН
Адміністрація Трампа виставила на продаж будівлю "Голосу Америки" у Вашингтоні. Це пов'язано зі скороченням урядової нерухомості та критикою Трампом роботи медіа.
Адміністрація президента США Дональда Трампа ініціювала продаж штаб-квартири Голосу Америки (Voice of America, VOA) - федеральної будівлі Уїлбура Коена (Wilbur Cohen Federal Building) у Вашингтоні. Рішення пов'язане з програмою скорочення урядового сектора нерухомості. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.
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Будівля радіостанції "Голос Америки" - остання з низки гучних будівель, які потрапили до списку "прискореного продажу" в рамках заходів щодо скорочення впливу уряду на ринок нерухомості.
Продаж відбувся на тлі спроб Трампа закрити "Голос Америки" та споріднені йому мережі, включаючи "Радіо Вільна Європа", "Радіо Вільна Азія", Управління мовлення Куби та Фонд відкритих технологій, в рамках зусиль радника Трампа-мільярдера Ілона Маска зі скорочення розміру федерального уряду
Зазначається, що продаж будівлі "Голосу Америки" залишить співробітників та підрядників державних міжнародних мереж новин без приміщення, навіть якщо їм вдасться домогтися від Конгресу або судів скасування скорочень фінансування, прийнятих Трампом.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підписав указ, що передбачає значне скорочення федеральної бюрократії, включаючи Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке контролює такі міжнародні медіа, як "Голос Америки" та "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода".
Адміністрація Трампа розкритикувала "Голос Америки" через порушення стандартів, ухилення від відповідальності та публікації критичних коментарів репортерів щодо Трампа в соцмережах.
Суд зобов’язав адміністрацію Трампа відновити "Голос Америки"22.04.25, 23:43 • 4251 перегляд