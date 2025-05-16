Трамп планує продати штаб-квартиру "Голосу Америки"

Адміністрація президента США Дональда Трампа ініціювала продаж штаб-квартири Голосу Америки (Voice of America, VOA) - федеральної будівлі Уїлбура Коена (Wilbur Cohen Federal Building) у Вашингтоні. Рішення пов'язане з програмою скорочення урядового сектора нерухомості. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Будівля радіостанції "Голос Америки" - остання з низки гучних будівель, які потрапили до списку "прискореного продажу" в рамках заходів щодо скорочення впливу уряду на ринок нерухомості.

Продаж відбувся на тлі спроб Трампа закрити "Голос Америки" та споріднені йому мережі, включаючи "Радіо Вільна Європа", "Радіо Вільна Азія", Управління мовлення Куби та Фонд відкритих технологій, в рамках зусиль радника Трампа-мільярдера Ілона Маска зі скорочення розміру федерального уряду